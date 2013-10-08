فيصل بن سلمان يبحث مع السابعي أوضاع الحجاج العمانيين

خالد الجابري (المدينة المنورة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس، في مكتب سموه بهيئة تطوير المدينة المنورة، رئيس بعثة الحج العمانية لهذا العام الشيخ ناصر سليمان السابعي والوفد المرافق له.وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة برئيس بعثة الحج العمانية والوفد المرافق له، مشيداً سموه بمستوى التعاون الكبير بن البلدين الشقيقين متمنياً للحجاج طيب الإقامة في المملكة وأداء النسك على أكمل وجه.وخلال اللقاء أشاد رئيس بعثة الحج العمانية، بما تحظى به وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من كريم الرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين - يحفظهما الله - التي قدمت كافة السبل لخدمة ضيوف الرحمن ومساعدة الحجاج لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.