برنامج «تم» يصدر أول استمارة مركبة

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أصدرت إدارة مرور المدينة المنورة أمس من خلال برنامج (تم) أول استمارة لمركبة في نقلة نوعية لمستوى الخدمة لإدارة المرور، حيث يتم نقل ملكية المركبة داخل المعرض دون إرسال المبايعة للمرور، وقد سلم مدير شعبة رخص السير العقيد فهد بن ناصر بن حسين، الاستمارة لمالك المركبة.وأوضح الناطق الإعلامي ومدير شعبة السلامة العقيد عمر حماد النزواي، أن الهدف من البرنامج تسهيل أمور البائع والمشتري بنقل الملكية في نفس الوقت، مما يمكن البائع من الحصول على قيمة المركبة بشكل مباشر ويمكن المشتري من استلام المركبة والخروج بها في لحظتها، وقال النزاوي إن إدارة المرور اعتمدت 25 معرضا وبين أنه بمجرد إكمال بقية المعارض النواقص الخاصة وتجديدها سيتم إدراجها في خدمة (تم) والتي تتضمن ترخيص المرور وصورة السجل التجاري حيث تقوم الشركة المشغلة للمشروع في إدخال المعرض في النظام مباشرة خلال (24) ساعة على أن تتوفر في المعرض أجهزة حاسب آلي لاعتماد التشغيل علما أن الخدمة بدون رسوم.وقال النزاوي، إن خدمة (تم) تتميز بالسرعة والدقة والأمان في إجراء معاملة المركبة، وتخفيف الازدحام المروري وتناقص أعداد مراجعي إدارات المرور وزيادة فعالية أوقات الدوام لدى الجهات المستفيدة من الخدمة وارتفاع العائد المادي وتخفيض التكاليف الناجمة عن هدر المعاملات الورقية.وتستهدف وكالات السيارات الجديدة، وقطاع المركبات المستعملة، وشركات تأجير السيارات والبنوك والجهات العامة والخاصة التي تمتلك عددا من المركبات.وبين النزاوي أن خدمة (تم) تمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتطورة في إصدار وتجديد الاستمارة، نقل الملكية، تحديد المستخدم الفعلي للمركبة، وتفويض القيادة والاستعلام عن تأمين المركبة في الداخل والخارج، تقديم خدمة التحفظ على المركبة، بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات المرورية والحصول على معلومات رخصة القيادة وتدقيق بيانات المركبات ومعرفة الرقم التسلسلي للمركبة.