التمر لا يزيد الوزن ويقى الإنسان من الأمراض

الكثير من الناس وخاصة السيدات يمتنعن تماما عن تناول البلح بأنواعه ومنها التمر، خوفا من زيادة الوزن، إلا أن الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أكد أن التمر رغم مذاقه السكرى لا يزيد الوزن بشكل مبالغ فيه كما يعتقد الكثيرون، وذلك لأنه لا يحتوى على نسبة عالية من الدهون بالرغم من مذاقه السكرى المعروف.

أكد المنيسى على أن التمر ينصح به للراغبين فى النحافة كى يعطيهم القدرة على مواجهة مشكلة الضعف بسبب الريجيم، ويفيدهم ويمد أجسامهم بالعناصر المطلوبة، مشيرا إلى أن التمر عامر بالفيتامينات والعناصر والمعادن التى يحتاجها أى جسم وفى أى مرحلة عمرية، حيث يساعد على تكوين الجسم وزيادة معدلات، وأضاف أن العناصر الموجدة فى ثمرات التمر تقى الإنسان من الأمراض لتقويتها لجهاز مناعته وزيادة قوته وقدرات تحمله، وتزيد من قدرة الإنسان على القيام بالعديد من الأنشطة العضلية التى تحتاج إلى مجهود وتركيز كبير.