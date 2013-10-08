اجتماع موسع لبحث إعادة تأهيل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

صرح نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود الخشن، أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع موسع بحضور وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى لبحث إعادة تأهيل المستشفيات الجامعية وبمساعدة رجال الأعمال.

وقال "الخشن"، خلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تقدمت بمشروع لتطوير مستشفتى الميرى وطلبة الجامعة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قد وافقت على اختبار خمس جامعات من ضمنها جامعة الإسكندرية للبدء فى التطوير وإعادة الهيكلة، نظراً للدور الذى تقوم به هذه المستشفيات لخدمة محافظاتها والمحافظات المجاورة.

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