وباء غامض يصيب مزارعى قصب السكر

تعرض المزارعون فى حقول قصب السكر فى منطقة "شيشيجابا" التى تقع فى جنوب غرب نيكاراجوى إلى وباء غامض يصيب الكلى، جعل المسئولون فى العديد من مركز الصحة والبيئة والعمل يجرون أبحاثهم ودراستهم لمعرفة سبب إصابة 65% من الرجال فى هذه المنطقة يصابون بخلل فى عمل وظائف الكلى و30% منهم يتعرضون للوفاة.

وهذا الوباء يصيب الرجال من الفئة العمرية 30 إلى 50 عاما وأغلبهم من الفقراء الذين يعملون عشر ساعات يوميا فى الحقول، وتحت درجة حرارة مرتفعة مثلهم مثل عمال مناجم الذهب.

وأشارت بعض الدراسات التى قام بتمويلها البنك الدولى ورصد مبلغ قدره 55 مليون دولار إلى أن الوباء ناتج عن استهلاك الكحول المحلى المأخوذ من قصب السكر، ولكن التحاليل المعملية أثبتت وجود تركيز على معادن ثقيلة ومضادات حشرية فى بول ودم هؤلاء المرضى، وأن هذه المواد لا تتعدى الكميات المعروفة ولكن الوباء يرجع إلى نقص كمية المياه فى الجسم بالإضافة إلى الحرارة المرتفعة.