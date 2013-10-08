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10 آلاف استفادوا من برنامج التنمية الاجتماعية في بقيق

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10 آلاف استفادوا من برنامج التنمية الاجتماعية في بقيق 10 آلاف استفادوا من برنامج التنمية الاجتماعية في بقيق

 هليل الشمري (بقيق)

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة بقيق الحفل الختامي لأعمال اللجنة وأنشطتها بحضور مدير إدارة التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية زياد الهويمل أقيمت الحفل الختامي بمسرح البلدية وبحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.وألقي رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية حسن العجمي كلمه قدم خلالها عرضا شاملا عن مناشط المراكز والبرامج والخطط الاستراتيجية التي نفذتها وشاركت فيها جميع فئات المجتمع. بعدها تم تقديم عرض مرئي عن أنشطة المركز الثقافية والاجتماعية والتعليمية والرياضية ونشاط الحملة الذي استمر 12 يوما من التوعية الشاملة.العجمي أوضح أن البرامج التي قدمتها حملة التوعية الاجتماعية الشاملة شهد حضورا كبيرا من الجمهور بلغ 10.000 من محافظة بقيق والهجر والقرى التابعة لها والمحافظات المجاورة واستفاد الحضور من البرامج والمحاضرات والأمسيات الشعرية والمسابقات الثقافية للطلاب، وشكر العجمي لكل من شارك وساهم في الحملة.وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات الشكر والتقدير للمشاركين والداعمين والعاملين في الحملة.

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