معهد الدراسات الجوية يخرج الدفعة 121 لخدمة نسور الجو

يشهد قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي مساء اليوم حفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران بمناسبة تخريج الدورة 121 من طلاب المعهد. وهنأ قائد المعهد اللواء الطيار الركن سعيد معيض الزهراني الخريجين الذين أكملوا جميع متطلبات التخرج من دراسة نظرية وعملية وتدريبات مستمرة حتى أصبحوا يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية في صيانة وتجهيز طائراتنا العسكرية.وأضاف أن مستوى الخريج من هذا المعهد أصبح يضاهي أرفع المستويات من خلال التدريبات والدراسة العسكرية والفنية.وهنأ قائد المعهد اللواء الطيار الركن الزهراني الخريجين، سائلا المولى عز التوفيق والسداد في أداء مهمتهم العظيمة. ومن جانبه، نوه العميد الفني الركن محمد بن خلف السعدي مساعد قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية برعاية الفريق الركن فياض الرويلي الدائمة والمستمرة لقواتنا الجوية عامة والمعهد على وجه الخصوص.إلى ذلك، عبر عدد من الخريجين عن فرحتهم وسعادتهم واعتزازهم بالتخرج الذي سيضيف لهم الشيء الكثير في خدمة الدين ثم المليك والوطن وذكر إبراهيم العيسى، حمدان العامري، خالد أحمد، عن سعادتهم بهذا التخرج والذي وصفوه أنه ثمار جهدهم في التحصيل العلمي وأهدوا التخرج إلى آبائهم وإخوانهم الذين وقفوا معهم طيلة الدراسة. أما الخريون إبراهيم المطيري، سعود السبيعي، طارق الجعيد، فقد أكدوا أن التعليم حظي بمكانة كبيرة عند الحكومة الرشيدة، حتى أصبح من أهم الأسس والدعائم بعد أن توفرت له أسباب التقدم والارتقاء.اما الخريجون إبراهيم عبدالله، بدر الشهراني، وثامر المطيري، فقد عبروا عن شكرهم لراعي الحفل الفريق الركن الرويلي فيما ذكر حسن الخبراني، عبدالرحمن المزارقة، ومحمد المطيري، أنهم استفادوا من المعهد وأنهم مستعدون لدعم القواعد الجوية في جميع التخصصات الفنية.وقال الخريج محمد فيرز، ومرزوق البيشي، ومصعب الشهراني، نتقدم بالشكر الجزيل لراعي الحفل والذي لم يتوان عن مشاركة فرحتنا، مضيفا أن تشريفه يعتبر شرفا للخريجين واعتزازا ومناسبة لن تنسى وقدم شكره الجزيل لقائد المعهد اللواء الطيار الركن سعيد الزهراني ومنسوبي المعهد وهيئة التدريس على ما قدموه خلال فترة الدراسة بالمعهد وحتى يوم التخرج.أما الخريج فهد الجعيد، وفهد هجري، وفيصل عسيري، وكمال الشهري، فقد عبروا عن عظيم شكرهم وتقديرهم لتشريف قائد القوات الجويه لهذا الحفل، مشيرين إلى أن ذلك سيبقى في سجل الذكريات التي لن تنسى مدى الحياة. وأضافوا: أن هذا اليوم يعتبر أسعد يوم يمر علينا وهو اليوم الذي نجني فيه ثمار ما زرعناه على مدى سنوات الدراسة قضيناها داخل هذا المعهد الذي نفتخر أننا تخرجنا منه واستفدنا منه الكثير سواء كانت عسكرية أو علمية.كما عبر عبدالله عيد، وعبدالهادي العجمي، وعبدالواحد البلوي، عن فرحتهم بعد أن أمضوا حوالي ثلاث سنوات حافلة بالجد والاجتهاد.وأعرب علي الغامدي، وعلي الكعبي، وعلي المجرشي، عن سعادتهم وشكرهم لقائد القوات الجوية على رعايته واتفق معهم في القول محمد الشهري، محمد الفقيهي، ويحيى أحمد، خالد الجابري، رائد الغامدي، وأضافوا أنهم استفادوا من أعضاء هيئة التدريس حتى أصبحوا اليوم على أعلى مستوى من العلم والتدريب.من جانبهم، نوه الخريجون جابر يحيى حسن السهيمي، عبدالرحمن الغامدي، عدنان الشهراني، علي العماري، عبدالعزيز العمر، وعبدالله العنزي، برعاية قائد القوات الجوية الدائمة والمستمرة لقواتنا الجوية عامة ومعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية خاصة.الخريجون، علي حميران، عمر الشهراني، مفرح الغزواني، مناحي الشهراني، عامر الجعيد، موسى الفيفي، وليد الزهراني، وعامر الشهري، فقد عبروا عن سرورهم وفخرهم بتشريف الفريق الركن فياض الرويلي .. وأهدى المتخرجون الإنجاز إلى أسرهم. وشملت قائمة التخريج عبدالرحمن عبدالله، عبدالعزيز الشهري، محمد إبراهيم، محمد الزهراني، ماجد الفيفي، وماجد الهاجري.إعلان - Ads إعلان - Ads
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