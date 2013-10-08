أمير سعودي يتهم الولايات المتحدة بتنفيذ مؤامرة ضد مصر والبحرين

هاجم الأمير السعودي، طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، الولايات المتحدة واتهمها بتنفيذ “مؤامرة ” على دول عربية من بينها مصر والبحرين، والتي كشفت عنها وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي سابق.

وقال الأمير السعودي في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “يبدو أن مصطلح الفوضى الخلاقة الذي اخترعته كونداليزا رايس، وزيرة خارجية أمريكا في إدارة الرئيس السابق، جورج بوش الابن، ما هو إلا جزء يسير من مؤامرات متعددة الوجوه ستنكشف تباعاً”.

وتابع الأمير طلال قائلاً: “لقد اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام من أقوال منسوبة للجنرال المتقاعد هيو شيلتون، رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق، بأن إدارة الرئيس (باراك) أوباما، تعمل على زعزعة استقرار الأنظمة في كل من مصر والبحرين”.

وأضاف قائلاً: “إن كان لي التعليق على ذلك، فببساطة هذا يعني أن نظرية المؤامرة التي تتناقلها الأجيال، ليست إلا حقيقة واقعة، مع أن البعض يحاول إنكارها، ويعني ثانياً أن هناك من يتربص بالبلدان العربية دون استثناء، ويعني ثالثاً أننا نحن الذين نعطي الآخرين أسباب التآمر ومبررات الأطماع بضعفنا وتفتت إرادتنا”.

واختتم الأمير السعودي تغريدته بقوله: “طالما ظللنا على حالنا دون تغيير، وطالما تجاهلنا استحقاقات ضرورية حان وقتها، فلن يفيدنا كشف المؤامرة تلو الأخرى، فهم لا يتوقفون، فكلما زاد وهن الفريسة، ازدادت شراسة المفترسين”.

وكانت تقارير إعلامية غربية وعربية قد ذكرت أن وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أحبط “مؤامرة أمريكية لزعزعة الاستقرار في مصر”، ونقلت عن الجنرال الأمريكي المتقاعد أن إدارة أوباما عملت، على مدار العامين الماضيين، على زعزعة استقرار الأنظمة في كل من مصر والبحرين.