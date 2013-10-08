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بالفيديو..والدة أحد الضباط المصابين في تفجير جنوب سيناء تتهم طبيب بعدم معالجة ابنها

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بالفيديو..والدة أحد الضباط المصابين في تفجير جنوب سيناء تتهم طبيب بعدم معالجة ابنها بالفيديو..والدة أحد الضباط المصابين في تفجير جنوب سيناء تتهم طبيب بعدم معالجة ابنها

الفجير

 

اتهمت سيدة تدعى الدكتورة صباح والدة أحد الضباط المصابين-إسلام رتبته رائد -في تفجير مديرية أمن جنوب سيناء طبيب بمستشفى شرم الشيخ بإهمال حالة ابنها وأنه رفض علاجه قائًلا له “ثأر رابعة خلص ولا لسه وأنتم قتلتم المواطنين في الميدان “.

واتهمت الطبيب – الملتحي – في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بأنه رفض علاجه ابنها وتركه ينزف لمدة ثلاث ساعات ونصف ، مضيفة أنه كان مصاب بشظايا في عينه وجروح كثيرة، وطالبت بإنقاذ المصابين الذين يقعون تحت يد هؤلاء وكيف يتم الاطمئنان علىهم، ووصفته بأنه ليس بإنسان على حد قولها .

وأضافت والدة الضابط المصاب أنه تم نقله للمركز الطبي العالمي من قبل قوات الجيش، مطالبة وزير الداخلية بالتحقيق في الواقعة والحصول على حق ابنها وأن تقوم الداخلية بحماية أبنائها الذين يحمون الوطن .

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