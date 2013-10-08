متعب العواد (حائل)
صدر قرار بتعيين الدكتور أحمد بن مهجع الشمري وكيلا لجامعة حائل لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من 30 ذي القعدة 1434 للهجرة، في القرار رقم 10 / 72 / 1434 ضمن قرارات محضر الجلسة رقم 72 لمجلس التعليم العالي.من جانبه ثمن مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم حرص خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المستمرة لبيئة التعليم العالي، مؤكدا أن هذا الحرص يضاعف المسؤولية تجاه العاملين في القطاع ويرفع من أهمية الناتج المتوقع للجامعات السعودية، التي حظيت باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، جعل من هذا العهد الزاهر عهد «نهضة التعليم العالي» وازدهاره، مما سيعود بالنفع الكبير على المخرجات المتوقعة.إلى ذلك هنأ مدير جامعة حائل، وكيل الجامعة الدكتور أحمد مهجع الشمري على هذه الثقة الغالية، مؤكدا أنها ستضاعف مسؤولياتنا للوصول إلى الحد الأعلى من طموحات القيادة الرشيدة، وطموحات وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الأمثل والمتوقع منا بإذن الله.يذكر أن الدكتور مهجع قد بدأ حياته الأكاديمية عام 1413هـ كمعيد في كلية المعلمين في حائل، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصص البيئة والسموم من كلية العلوم في جامعة الملك سعود، كما التحق بدورة لغة إنجليزية لمدة عام بجامعة فاندربلت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتحق بالعمل في جامعة حائل عام 1428هـ.