الأمير فهد بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تؤكد على خدمة حجاج بيت الله الحرام والحرص على راحتهم «وهذا شرف كبير خص به الله سبحانه وتعالى قيادة وشعب المملكة».جاء ذلك خلال ترأسه سموه رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة بمكتبه في الإمارة أمس اجتماع اللجنة، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد عبدالله الحقباني وأعضاء اللجنة.وفي بداية الاجتماع ثمن سمو أمير المنطقة الجهود التي تبذلها القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية سواء في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أو في المشاعر المقدسة، مؤكدا على دور لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة واستفادة كافة القطاعات الحكومية المشاركة فيها من التجارب السابقة، والتأكيد على الإجراءات وخطط الطوارئ التي تم إعدادها لحماية الأرواح والممتلكات في أي طارئ لا قدر الله.بعد ذلك اطلع سموه على جميع التقارير التي أعدتها اللجنة وما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لدرء أخطار الأمطار والسيول.وحث سموه مديري الإدارات الحكومية أعضاء اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات بصورة عاجلة ومتابعتها من قبل الإدارات المشرفة على تنفيذها، مع توحيد كافة الجهود التنسيقية فيما بينها.