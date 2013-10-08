انسحاب 6 من مرشحي تنمية رفحاء

فليح ملاك (رفحاء)

انسحب ستة أعضاء من اللجنة الأهلية للتنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء، تحفظا على قرار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بتكليف مقحم أحمد التمياط رئيسا للجنة.وأوضح مدير لجنة التنمية الاجتماعية بعرعر المشرف على لجان الاقتراع النوري العنزي أن الانتخابات تمت وفق أنظمة الانتخابات بالوزارة، مشيرا إلى أن انسحاب ستة أعضاء من المجلس الجديد سيتم آليا واختيار الأعضاء الاحتياط، مؤكدا أن منصب رئيس اللجنة تم تحديده بقرار من وكيل وزارة الشؤون الاحتماعية للتنمية الاجتماعية.وكانت انتخابات أعضاء اللجنة الأهلية للتنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء أجريت مساء أمس الأول بعد تأجيلها بالمرة الأولى لعدم اكتمال النصاب، بحضور لجنة مكونة من مركز التنمية الاجتماعية بعرعر ولجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بفرع جامعة الحدود الشمالية بمحافظة رفحاء.وقد ترأس اللجنة مدير مركز التنمية بعرعر النوري بن علي العنزي وعضوية كل من سالم بن محمد العنزي ومشعل بن عوض العنزي وعبدالله الحارثي ومالك بن حمدان الشمري وحسن السند وعطية حمدي وعبدالرحمن الشهراني وفيصل بن فلاح الضبيان.كما حضر للاقتراع 105 أعضاء من أصل 302، وقد تم الفرز أمام الجميع وباختيار أربعة أعضاء انضموا للجنة وشاركوا في فرز الأسماء، على النحو التالي: عراك بن بريت، شمام بن سعيدان، مناور بن سمير، ادريس بن سالم، حمدان بن اقيرط، أحمد بن سلمان، رافع بن غنام، شايم بن طعيسان، فهد بن حمدان الفديد، فهد مدلول الرخيص.