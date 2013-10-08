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وزير التعليم: 1.2 مليار جنيه تكاليف طبع الكتب الجديدة سنويا

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وزير التعليم: 1.2 مليار جنيه تكاليف طبع الكتب الجديدة سنويا وزير التعليم: 1.2 مليار جنيه تكاليف طبع الكتب الجديدة سنويا

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن هناك ورشتين عمل تمت أمس الاثنين، للمناهج وأخرى للامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم طبع الكتب الجديدة فى يناير المقبل، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تطبع سنويا بـ1.2 مليار جنيه كتب.

وأضاف أبو النصر خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج"العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية دريم 2، أن هناك إستراتيجية مبنية على أسس ورؤية علمية لتحديد مواصفة احتياج سوق العمل سيتم تطبيقها فى عام 2014 – 2015 من أجل تخريج طلاب بمواصفات عالمية طبقا لاحتياجات سوق العمل.

وشدد الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ القانون بكل قوة وحسم على من يقوم بتنفيذ أى أجندات سياسية داخل المدارس، أو من يخالف عدم تحية العلم أو تطبيق السلام الجمهورى داخل المدارس، مشيرا إلى أنه لا تهاون فى أحكام القضاء.

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