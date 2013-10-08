إزالة 203 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية فى حملة أمنية بنجع حمادى

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، والعقيد دكتور محمود معوض مأمور مركز شرطة نجع حمادى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضٍ مملوكة للدولة بمركز نجع حمادى، وضبط الهاربين من أحكام قضائية وحائزى المواد المخدرة

حيث تمكنت الحملة خلال 24 ساعة من إزالة 203 حالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة بلغت 15 فداناً ببندر نجع حمادى وقرية بهجورة.

كما تمكنت الحملة من ضبط المتهم محمد.ح.م مقيم بساحل سليم بأسيوط والهارب من حكم مؤبد بكمين الشعانية بنجع حمادى، بالإضافة إلى ضبط العربى.ع وبحوزته 32 زجاجة خمور و41 علبة خمور، كما تم ضبط أحمد.م.ع بحوزته 14 لفافة من البانجو المخدر ومبالغ مالية، ووليد.م.ع بحوزته 4 لفافات من الحشيش المخدر، وأحمد.ق بحوزته 130 قرصاً مخدراً من التامول، وضبط محمد.ع أثناء شروعه فى سرقة دراجة بخارية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تمكنت الحملة من تنفيذ 98 حكماً قضائياً كحبس احتياطى ومستأنف وغرامات.