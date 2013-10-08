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اختيار الشاعر السويسى "أحمد عايد" ضمن أهم 100 شاعر بالوطن العربى

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اختيار الشاعر السويسى "أحمد عايد" ضمن أهم 100 شاعر بالوطن العربى اختيار الشاعر السويسى "أحمد عايد" ضمن أهم 100 شاعر بالوطن العربى

أعلنت منظمة شعراء بلا حدود نتائج مبادرة أفضل مائة شاعر عربى لعام 2013، حيث شمل الاختيار الشاعر أحمد عايد أحد أبناء السويس، ليكون ضمن قائمة أفضل 100 شاعر بالوطن العربى.

وكان قد حصل أحمد عايد من قبل على جائزة أحسن قصيدة شعرية 2009 – 2011 بالسويس، ولقب شاعر كلية التربية بجامعة قناة السويس، وأفضل ديوان شعر فى 2010، وشارك فى عدد من الحفلات الشعرية بساقية الصاوى.
> وقال بيان صادر عن منظمة شعراء بلا حدود: كثيرا ما يكون الشاعر عاجزا عن تقييم نفسه، وبعض الشعراء- ربما- يظن نفسه من أفضل خمسة شعراء فى العالم، بينما هو- ربما- لا يستحق أن يكون من ضمن أفضل مليون شاعر والعكس صحيح.

وتابع البيان: لقد كانت اختياراتا مبنية على مراجعات مكثفة، وقراءات معمقة فى الشاعر وشخصيته وقدراته وثقافته وانتشاره وتأثيره فى مجتمعة وما قيل وما كتب عنه".
> ومن المقرر تكريم الفائزين يوم الافتتاح، وكانت الأسماء العشرة الأولى فى القائمة كالتالى: "إبراهيم نصر الله "الأردن"- ابتهال محمد مصطفى "السودان"- إبراهيم ولد عبد الله "موريتانيا"- أحمد الشهاوى ""- أحمد بخيت "مصر"- أحمد بالحاج آيت وارهام " المغرب"- أحمد حسن محمد "مصر"- أحمد دحبور "فلسطين"- أحمد عايد "مصر"- أحمد عبد المعطى حجازى "مصر ".

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مصر 365

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