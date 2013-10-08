زيارة طالبات مدراس المنصورة لشرطة المسطحات للإطلاع على مهام الإدارة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات الشعب المصرى ودعم جسور الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة، وبمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وتعليمات السيد الوزير بضرورة التنسيق مع الجهات الأخرى للتعريف بالأدوار التى تقوم بها الوزارة لتوعية المواطنين بها وكيفية معالجتها قام وفد من طالبات مدارس المنصورة بزيارة إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالمنصورة، وقد تم شرح بعض النقاط الخاصة بقانون البيئة من حيث أنوع التلوث، ومنها التلوث الهوائى، سمعى وبصرى، وتم شرح بعض الأمثلة لهذه المتلوثات وكيفية التعامل معها، كما تم شرح قانون الملاحة الشهرية0

وتم شرح المهام المكلف بها رجل شرطة البيئة والمسطحات وكيفية المرور على المسطح المائى لضبط المخالفات والتفتيش على لنشات النزهة من حيث أعداد الركاب ــ الحمولة ــ أطواق النجاة وضرورة أن تكون هذه اللنشات صالحة للاستعمال ويحمل قائدها تراخيص بذلك، كما تم توعيتهم بضرورة حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكيفية التعامل مع التعديات على نهر النيل وضبط المخالفين ومنع صرف المخلفات به، كما تم اصطحاب الطلبة برحلة نيلية، والتى لاقت ترحيب وإعجاب كبير من الطلبة.