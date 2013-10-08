صرف المعاشات مبكراً بالوادى الجديد بمناسبة عيد الأضحى وأعياد أكتوبر

قال محمود عباس، مدير عام منطقة البريد بالوادى الجديد إن المنطقة وكافة المكاتب البريدية التابعة لها على مستوى المحافظة تستقبل المستحقين لصرف المعاشات يوم 20 من كل شهر اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجارى حيث تم تقديم موعدها هذا الشهر بمناسبة قدوم عيد الأضحى واحتفالات أعياد أكتوبر مناشدا كافة أصحاب المعاشات بالتوجه للمكاتب التى يصرفون منها معاشاتهم اعتبارا من يوم 10 أكتوبر لصرف معاشاتهم.

وأضاف عباس أن هذا الإجراء تم تطبيقه أيضا على مستحقى المعاشات يوم 10 أكتوبر حيث تم تقديمه ليكون أول أكتوبر مناشدا كافة المستحقين بسرعة التوجه لمكاتب البريد لصرف معاشاتهم والاستفادة من تقديم هذا الموعد مراعاة لظروف أصحاب المعاشات واستعدادهم لعيد الأضحى المبارك واحتفالهم بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.