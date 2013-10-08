أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صرف المعاشات مبكراً بالوادى الجديد بمناسبة عيد الأضحى وأعياد أكتوبر

Google+ Print
صرف المعاشات مبكراً بالوادى الجديد بمناسبة عيد الأضحى وأعياد أكتوبر صرف المعاشات مبكراً بالوادى الجديد بمناسبة عيد الأضحى وأعياد أكتوبر

قال محمود عباس، مدير عام منطقة البريد بالوادى الجديد إن المنطقة وكافة المكاتب البريدية التابعة لها على مستوى المحافظة تستقبل المستحقين لصرف المعاشات يوم 20 من كل شهر اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجارى حيث تم تقديم موعدها هذا الشهر بمناسبة قدوم عيد الأضحى واحتفالات أعياد أكتوبر مناشدا كافة أصحاب المعاشات بالتوجه للمكاتب التى يصرفون منها معاشاتهم اعتبارا من يوم 10 أكتوبر لصرف معاشاتهم.

وأضاف عباس أن هذا الإجراء تم تطبيقه أيضا على مستحقى المعاشات يوم 10 أكتوبر حيث تم تقديمه ليكون أول أكتوبر مناشدا كافة المستحقين بسرعة التوجه لمكاتب البريد لصرف معاشاتهم والاستفادة من تقديم هذا الموعد مراعاة لظروف أصحاب المعاشات واستعدادهم لعيد الأضحى المبارك واحتفالهم بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365