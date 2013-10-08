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ارتفاع سعر كيلو الخراف عن العام الماضى بالغردقة

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ارتفاع سعر كيلو الخراف عن العام الماضى بالغردقة ارتفاع سعر كيلو الخراف عن العام الماضى بالغردقة

ارتفاع خرفان العيد قبل أيام من قدومه، حيث سجلت أسعار خروف العيد هذا العام بمدينة الغردقة 37جنيها للكيلو.

وقال أحد الجزارين أن سعر خروف العيد قائم فى حدود 37 جنيها هذا العام، مضيفا أن الإقبال على الشراء ضعيف جدا، وذلك بسبب الزيادة فى أسعار العلف من جانب والظروف المالية من جانب آخر.

مشيرا إلى أن الزيادة فى أسعار العلف والكيماوى، جعلت المزارعين يعزفون عن تربية الخرفان والمواشى.
> ومن جانب أخر يقول أحد المشترين، أن الأسعار فى زيادة، وأنها أغلى من السنة الماضية بكثير، مشيرا إلى أنه مضطر إلى الشراء، لأنه تعود على الذبح ولا يمكن أن يستغنى عنها بسبب الغلاء، بالإضافة إلى أنها سنة عن الرسول " ص ".

من جانب آخر قال سعد القريشى، وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر، إن المديرية سوف تقوم فى هذه الأيام بطرح خراف العيد، استعدادا لعيد الأضحى، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون مخفضة جدا لمواجهة غلاء التجار، مؤكدا أنه سيتم تحديد سعر الأضحية فى السوق وإلزام التجار ببيعها بسعر المديرية.

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مصر 365

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