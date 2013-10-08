رسائل نصية لتأكيد الحجوزات بعيادات مستشفى الولادة

قايد آل جعرة (نجران)

أطلقت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران خدمة المواعيد للمرضى المراجعين للعيادات لتذكيرهم بالمواعيد عن طريق الرسائل النصية الآلية «sms». وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس أن الخدمة الجديدة عن طريق الرسائل للمرضى تأتي انطلاقا من حرص إدارة المستشفى على تقديم خدمات متميزة للمرضى والمراجعين تتمشى مع شعار وزارة الصحة «المريض أولا»، مشيرا إلى أن الهدف من الخدمة عبر الرسائل على أرقام الجوالات المسجلة في الملفات الطبية للمرضى، تذكير المرضى بمواعيدهم كما تضمن أيضا إشعار إلغاء الموعد. من جانبه اعتبر مدير إدارة المستشفيات في صحة نجران الدكتور حسين محمد آل منصور، أن نظام الرسائل الجديد بالمستشفى يعد خطوة سابقة على مستوى مستشفيات المنطقة، مؤكدا أن خطة مستشفى الولادة والأطفال المستقبلية بالمنطقة تتضمن تصميم عدة نماذج إلكترونية تشعر المريض والمراجعين بخدمة المستشفى عند التنويم أو عند خروج المريض وبشكل آلي وهذه الخطة تعزز العملية التواصلية مع متلقي الخدمة عبر الرسائل النصية.