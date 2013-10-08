بحث احتياجات مدارس القرى

عكاظ (الباحة)

نظمت إدارة الإشراف التربوي بتعليم الباحة أمس الأول الملتقى التربوي الذي عقد بمكتب التربية والتعليم بمحافظة القرى، بحضور المدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش ومساعديه ومديري الإدارات ومكاتب التربية والتعليم بالمنطقة.وبين مدير إدارة الإشراف التربوي أحمد بن عبدالكريم التهامي أن الملتقى يهدف إلى الوقوف على احتياجات مدارس المحافظة ورصد الأعمال والتجارب المتميزة في المدارس، معربا عن شكره لمدير عام التربية والتعليم بالمنطقة على حرصه ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه الرقي بالعملية التربوية والتعليمية في جميع محافظات المنطقة.بعدها توالت فقرات اللقاء من الكلمات الخطابية التي أبرزت أهمية هذا اللقاء وجهود الإدارة في متابعة مختلف الأعمال التربوية في جميع مكاتب التربية والتعليم بالمنطقة، فيما شاهد الجميع عرضا مرئيا اشتمل على أهم المنجزات التي حققها مكتب التربية والتعليم بمحافظة القرى.بعد ذلك استمع الجميع لكلمة من مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة أشاد فيها بجهود مكتب التربية والتعليم بمحافظة القرى على حسن التنظيم لانعقاد هذا الملتقى، مبينا أن الهدف من هذه الملتقيات رصد احتياجات مكاتب التربية والتعليم بالمنطقة واستيفاء جميع المتطلبات التربوية في المكاتب حتى تواصل عملها المثمر في الميدان التربوي وكذلك الدعم والرعاية للمدارس المتميزة في المحافظة حتى تواصل هذا التميز والإبداع في جميع مناشطها، مؤكدا على أهمية العناية بالبيئة الصفية الجاذبة وتحويل الفصول الدراسية إلى فصول ناطقة بالعمل التربوي بما تحويه من وسائل تربوية معينة ولوحات تعليمية تعبر عن فعالية ما يدور داخل حجرة الصف من أنشطة وفعاليات تربوية تبعد المتعلم عن الرتابة وتدعوه إلى تعلم نشاط يكون فيه الطالب هو محور العملية التربوية والتعليمية.وفي نهاية اللقاء ناقش المجتمعون نتائج الجولة الميدانية التي نفذها مديرو مكاتب التربية والتعليم والمشرفون التربويون لبعض مدارس محافظة القرى والتي سبقت الملتقى وذلك للوقوف ميدانيا على واقع العمل التربوي والتعليمي في هذه المدارس ورصد مكامن القصور وبيان أوجه التميز في هذه المدارس وبالتالي تحديد أوجه المعالجة لكل ما تم رصده.