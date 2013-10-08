سحب مشروعي سفلتة وتسوير مقابر متعثرين

عبدالله القحطاني (أبها)

سحبت أمانة منطقة عسير أمس مشروعي تسوير مقابر وسفلتة وإنارة وأرصفة من المقاولين المتعهدين بتنفيذهما، وذلك بعد أن ثبت تأخرهما في إنهاء أعمال هذين المشروعين دون سبب مقنع ولم يثبت وجود أي عوائق خارجة عن الإرادة البشرية.جاء هذا التوجه من أمانة المنطقة خلال الاجتماع الدوري الذي عقده أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل مع وكيل الأمين للمشاريع والتعمير المهندس علي الحسنية بحضور عدد من المقاولين المنفذين للمشاريع في مدينة أبها.وأكد أمين عسير المهندس إبراهيم الخليل بأن الأمانة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مقاول متهاون وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحقه، وشدد على ضرورة متابعة المشاريع الجاري تنفيذها بشكل مستمر للتأكد من التزام المقاولين بالجودة والمدة الزمنية، مشيرا إلى أن مثل هذا التأخير في هذا المشروع يضر بالبنية التحتية بالمنطقة وعلى كل مقاول الشعور بروح المسؤولية تجاه ما وكل إليه من مشاريع.