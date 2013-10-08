إنشاء مركز الأمير مشاري للتنمية البشرية

أمير الباحة يوجِّه بالإسراع في تنفيذ مشاريع الطرق

عبد الخالق ناصر الغامدي (الباحة)

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، قرارا بإنشاء وتأسيس مركز الأمير مشاري للتنمية البشرية كخطوة نحو تفعيل تنمية الكوادر البشرية وتوطين الوظائف والاهتمام بفئة الشباب والشابات، للانخراط في الأعمال الوظيفية التي تعود عليهم وعلى الوطن بالخير والفائدة. وأضاف وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري أن القرار يأتي تجسيدا لاهتمام وحرص سموه لكل ما يخدم شباب المنطقة ذكورا وإناثا، وهو يرمي لإشراك عدد من القطاعات الحكومية والمنشآت الخاصة من أجل تضافر الجهود لتحقيق سبل النجاح المؤكدة للمركز والذي جاءت فكرته منذ وقت مبكر من سموه تماشيا مع تطلعات الشباب، وكذلك في ظل الإحصاءات والبيانات المتوفرة في الإدارات الحكومية ذات العلاقة وكذلك ما تقدمه الصناديق المالية لدعم المشاريع التجارية وفق الأنظمة واللوائح. وبين أنه تمت دراسة جميع هذه المعطيات من خلال لجان متخصصة بإمارة المنطقة ومتابعة من سمو أمير المنطقة والتي خلصت إلى أهمية العمل على إعداد آلية لتوطين الوظائف في ظل المعطيات المتوفرة من بيانات وكذلك الداعمة من صناديق مما تستدعي الحاجة إلى توحيد الجهود وجعلها تحت مظلة واحدة في تنسيق أهدافها وتذليل كل العوائق، مبينا أن القرار أخذ في أهم أولوياته تأهيل الشباب لدخول سوق العمل وتأسيس مشاريعهم الخاصة وفق فرص العمل لشباب المنطقة في الأعمال المهنية والحرفية والاهتمام بصقل قدرات الشباب واستثمار طاقتهم مع تقديم برامج تدريبية وتاهيلية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وايجاد حاضنات خاصة للعمل بما يتوافق مع التأهيل. واكد أن المركز يحمل رسالة مضمونها «الاسهام في تحقيق فرص عمل مهنية وتجارية لشباب المنطقة ذكورا واناثا» ليصبحوا متميزين وفاعلين ومشاركين في التنمية، متوقعا أن يسهم المركز عند مباشرته في خدمة المجتمع والمساهمة التطوعية في الاعمال والبرامج الخيرية والتكامل مع القطاعات والإدارات الأهلية والحكومية في رعاية البرامج بصورة مميزة. وكشف الدكتور الشمري أن المركز يشتمل على عدد من الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة كمشاركين وداعمين، أبرزها جامعة الباحة، أمانة المنطقة، ادارة التربية والتعليم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فرع وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الصندوق الخيري، مكتب العمل، صندوق الموارد البشرية، معهد ريادة الأعمال، الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة، مع اشتراك ثلاثة رجال اعمال من أعضاء الغرفة التجارية، حيث تعمل جميع هذه الجهات الرسمية والخاصة في اطار تنسيقي موحد تحت مسمى المركز من أجل تفعيل الاهداف والاسراع في تحقيق النتائج المرجوة، كما اسندت مهام اللجنة التاسيسية للمهندس طارق الزهراني بصفته رئيسا لمكتب دعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة وعضوية مندوبين من الجهات الواردة بالقرار كأعضاء في المركز.وبين أن دور اللجنة التأسيسية يشمل وضع اللوائح التنفيذية وايضاح تفصيلي لمهام وتسيير اعمال المركز، ومن ثم الرفع بها لاقرارها. من جهة أخرى وجه الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمانة المنطقة بسرعة تنفيذ واكمال مشاريع الطرق حتى تؤدي خدمتها للمواطنين والزوار، مطالبا بإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بتلك المشاريع. جاء ذلك خلال جولة سموه أمس على مشاريع الطرق التى تنفذها امانة المنطقة للوقوف على مدى انجازها والعمل على تسريعها، وذلك بمقر المنطقة الصناعية بشبرقة. واستمع سموه إلى شرح مفصل عن الطرقات التي تنفذها الأمانة، قدمه أمين الباحة المهندس محمد مبارك المجلي، مشيرا إلى أن من بينها طريق الأمير مشاري المؤدي إلى قرن ظبي وتوسعته بعرض 20 مترا وطول كيلو ونصف الكيلو وايضا الطريق المؤدي لسوق الخضار الجديد كذلك طريق الامير نايف والذي تقدر تكاليفها بأكثر من 40 مليون ريال كما اطلع سموه على مشروع الانارة والسفلتة والأرصفة للباحة والبلدية وذلك بتكلفة 37 مليون ريال منها مخطط شبرقة وجدرة ومخطط الملك فهد ببني سار. كما شاهد سموه عددا من المحلات المخصصة للورش في المنطقة الصناعية للمرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، والمرحلة الثانية التي يجري العمل فيها حاليا، كما شاهد سموه العديد من المجسمات الجمالية التي ستنفذها الأمانة في العديد من التقاطعات في وسط الباحة، ووقف على طريق الأمير نايف الذي يربط طريق الملك فهد مع طريق الملك سعود مرورا بالبريد المركزي والخدمة المدنية والمرور.