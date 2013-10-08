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إسعاف بحري جديد لمستشفى فرسان

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إسعاف بحري جديد لمستشفى فرسان إسعاف بحري جديد لمستشفى فرسان

 أحمد داود (فرسان)

تبنت مديرية الشؤون الصحية بجازان اعتماد مشروع إسعاف بحري لنقل الحالات المرضية من جزيرة فرسان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان. وفيما تفقد مدير عام صحة المنطقة الدكتور مبارك عسيري أمس الإسعاف الحالي بالجزيرة، اعترف أنه قديم منذ ثماني سنوات، الأمر الذي يكرس الحاجة لإسعاف جديد. وأوضح أنه تمت مناقشة الأمر مع مدير مستشفى فرسان العام إبراهيم محمد حنيشي، خلال الجولة التفقدية التي باشرها أمس، مبينا أن المشكلة فنية بحتة وتتعلق بالمواصفات التي يحتاجها الإسعاف البحري، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالأمر، ليرى المشروع النور قريبا. واعترف بنقص الكادر الطبي في مستشفى فرسان العام بحكم الموقع الجغرافي وتزايد أعداد السكان، خاصة تخصصات التخدير والنساء والولادة والكلى والأشعة، مبينا أن فرسان لها الأولوية، وسوف يتم دعم المستشفى بأخصائيين واستشاريين في التخصصات التي يحتاجها، مشيرا إلى أن الحل النهائي لإنهاء مشكلة النقص يتطلب وقتا. وأشار إلى أن مشروع تطوير البنى التحتية لمستشفى فرسان الذي تصل تكلفته إلى ثمانين مليون ريال تحت الترسية بعد انتهاء الدراسات الخاصة به، مشيرا إلى أن هناك دراسة مطروحة بشأن توسعة قسم الطوارئ، فهناك عدة خيارات من بينها إنشاء مبنى طوارئ وعيادات خارجية مستقلة. وبين أن تشغيل مستشفى الأمير محمد بن ناصر سيتم مطلع عام 1435هـ وسوف يكون التشغيل تدريجيا لمدة 12 شهرا حتى يكتمل التشغيل.

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