شوارع «السليمانية» مظلمة منذ 3 أشهر

محسن الحازمي (جدة)

اشتكى عدد من سكان حي السليمانية الغربية في جدة من استمرار تعطل الإضاءة ببعض الشوارع الداخلية والتي بدأت منذ رمضان الماضي، حيث ما زالت بعض الشوارع الداخلية تعيش في حالة ظلام دائم رغم صيانة بعضها إلا أن قدم تأسيسها أعاد تعطلها حسب وصفهم.وأوضح كل من خالد الزهراني وأحمد الحربي ومحمد سعيد أن حالة الظلام التي تعيش فيها شوراع الحي تتكرر بين الحين والآخر وتستمر لأيام فأعمدة الإنارة قديمة وبعضها لم تعد الصيانة ذات جدوى معها بل أن تعطلها لاينتهي، كما أن شركات الصيانة عندما تحضر لإصلاحها بعد تلقيها بلاغات من قبل السكان يخبرنا بعض الفنيين عند تفقدهم للأعمدة بوجود خلل يتمثل في عدم وجود التيار الكهربائي في بعض الأعمدة نتيجة لتعطل بعض التمديدات.وأضاف الأهالي أنهم تلقوا وعودا بإصلاح العطل ولكن بدون جدوى رغم مرور أشهر عدة على الوعود من قبلهم أما من جانب المياه فالتسرب أصبح ظاهرة مستمرة منذ قبل رمضان الماضي فالمياه تتسرب ولم تعد تجدي معها عمليات الإصلاح، حيث قمنا برفع بلاغ للشركة الوطنية للمياة وقاموا بإرسال فنيين وعمالة ومعدات قاموا بحفر جزء من الشارع ثم ردمه وإعادة سفلتته وتوقف التسرب لأيام قليلة بعدها عاد كما كان ولاندري مالسبب، حيث أصبح شارع عمر السقاف بالحي يعاني من المياة التي تعيق إنسيابية السير وتعرقل حركة المارة وتتسبب في قلق أصحاب المحلات المجاورة والسكان عموما.ودعا كل من محمد العبيد وطاهر البدوي بضرورة حل المشكلة وإراحة سكان الحي من المياه الآسنة التي أصبحت محطات ومحاضن للبعوض والحشرات الضارة.من جانبه، أوضح عبدالله الشهري أنه يجب تغيير أعمدة الإنارة القديمة واستبدالها بأعمدة جديدة ترفع خطر دهس المارة في الشوارع الفرعية ليلا خاصة كبار السن والأطفال، فضلا عن إنهاء مشكلة تسربات المياة التي تزول لفترة ثم تعود مرة أخرى.«عكاظ» بدورها تواصلت مع أمانة جدة والتي أفاد مصدر بها أن هناك شركات تعاقدت معها الأمانة لصيانة الإضاءة بالشوارع ويتم مراقبة أعمالها ومن تتقاعس عن عملها تتم معاقبتها وفق الشروط المبرمة معها كما أنها تتلقى البلاغات والشكاوى على الرقم 940.أما فيما يخص المياة وتسرباتها فقد أكد مصدر بالشركة الوطنية للمياه أن تسربات المياة نوعين منها مياه صرف صحي وأخرى مياه عذبة من الشبكة وأن الشركة تتلقى الشكاوى وتتفاعل معها دون تأخير، كما وعد بالرجوع للموقع ومعاينته وتحديد سبب التسربات رغم إصلاحها مؤخرا.