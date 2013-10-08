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الملك عبدالله يؤكد موقف المملكة مع الأشقاء في مصر ضد الإرهاب ومن يحاول المساس بشؤونها الداخلية

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الملك عبدالله يؤكد موقف المملكة مع الأشقاء في مصر ضد الإرهاب ومن يحاول المساس بشؤونها الداخلية الملك عبدالله يؤكد موقف المملكة مع الأشقاء في مصر ضد الإرهاب ومن يحاول المساس بشؤونها الداخلية

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في قصره بجدة بعد ظهر امس فخامة الرئيس عدلي منصور رئيس جمهورية العربية الشقيقة المؤقت.

وفي بداية الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين بأخيه فخامة الرئيس المصري المؤقت ومرافقيه متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية . وعبّر فخامة الرئيس عدلي منصور من جانبه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي وجده ومرافقوه في المملكة العربية السعودية التي تعد زيارته لها أول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه مقاليد الرئاسة المؤقتة في مصر. كما أعرب فخامته باسمه وباسم حكومة وشعب مصر عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وشعب وحكومة المملكة على مواقفها المساندة لإرادة الشعب المصري، ودعمها مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية نتيجة الأحداث التي شهدتها مؤخراً.

رئيس مصر يشكر خادم الحرمين وشعب وحكومة المملكة على مواقفها المساندة لإرادة الشعب المصري

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود موقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية. عقب ذلك جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات. كما بحث الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد القطان. كما حضره من الجانب المصري معالي وزير الخارجية نبيل فهمي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء عبدالمؤمن فوده ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور المصطفى حجازي، وسفير مصر لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إيهاب بدوي..

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