تطبيقات «الصيرفة الإسلامية» تنقصها «الحماية» وتقنين «فقه المعاملات»

لا تزال تطبيقات الصيرفة الإسلامية في المملكة بحاجة إلى مزيد من التشريعات التنظيمية والرقابية حتى لا يذهب ضحيتها المواطن واقتصاد البلد؛ بحجة أنها ترفع شعاراً إسلامياً معصوماً من الخطأ، أو التجاوز، أو حتى القدرة على حل المستحيل.

وعلى الرغم من وجود هيئات شرعية في البنوك، والمصادقة عليها بأختام رسمية، والرقابة الصارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، إلاّ أن الحاجة تبدو ماسة إلى توحيد إجراءات تلك الهيئات، والإفادة من محاسن الصيرفة الإسلامية في التكامل مع متطلبات الواقع المعاصر، وتحديداً في مجالات التمويل المتعددة.

ولا تزال بعض البنوك تسوّق لتعاملات مالية مجازة شرعاً لجذب العملاء، بينما لا تزال عقودها بحاجة إلى مزيد من التوضيح في الإجراء، ووضوح في عملية البيع، والتدقيق في نسب الفوائد، إلى جانب توعية العميل بجميع الخطوات، وعدم الاستكانة إلى ذمة الهيئة الشرعية في البنك.

"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع تعاملات "الصيرفة الإسلامية" في البنوك، ومدى تطبيقها لأحكام الهيئة الشرعية للبنك، والتشريعات والأنظمة المنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد.

البنوك الإسلامية

في البداية بيّن «د. كمال حطّاب» أنّ البنوك الإسلامية عبارة عن مؤسسات بشرية، يعتريها ما يعتري البشر من أخطاء، ولكن أغلبها لديه منطلقات شرعية ورقابية، موضحاً أنّ الأساليب الدعائية أو الإعلانية التي تقدمها تلك البنوك ليس تحايلاً، وإنما استقطاب للعميل للوصول إليها لتقديم العروض التمويلية وخلافها، لافتاً إلى أنّ التفريق بين بنك إسلامي وآخر غير ذلك صعب في التعاملات الداخلية، ولكن كل بنك رفع شعار الإسلام فهو بنك إسلامي، وإذا كان التطبيق منحرفاً أو مشوهاً، فهناك انحراف في التطبيق، وعلى العميل أن يعمل بوصية النبي -صلى الله عليه وسلم-: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس»، مشيراً إلى أنّ هناك معايير لابد أن يؤخذ بها لمعرفة الإسلامي من غيره، ومن هذه المعايير: الإعلان عن التعامل الإسلامي، ثم وجود رقابة شرعية، وتدقيق شرعي، ويبقى على العملاء أن يميزوا الباقي بأنفسهم.

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هيئة شرعية

وكشف «د. عبدالله المعجل» أن المصرفية الإسلامية في الظاهر لا تختلف عن المصرفية التقليدية، من حيث وساطتهما المالية جميعاً، وتقديم الخدمات المصرفية، لكنهما في الحقيقة يفترقان في الأسس والوسائل التي يتم من خلالها هذا العمل، فحين تعتمد المصرفية التقليدية بشكل أساسي على عنصر الفائدة في تعاملاتها وتمويلاتها المختلفة، نجد على النقيض من ذلك استناد المصرفية الإسلامية على تعاليم الشريعة الإسلامية، التي تنص على العديد من القواعد والضوابط الشرعية، من مثل: تحريم الربا، أو التحايل عليه، وتحريم الغش والتدليس، والنهي عن الغرر والجهالة، ومنع أكل أموال الناس بالباطل، والكف عن التعامل بأنواع من البيوع ورد النهي الصريح عنها»، مشيراً إلى أهمية وجود هيئة شرعية معتبرة في المصرف تشرف على تنفيذ تلك القواعد والضوابط الشرعية مع جهاز رقابة شرعية؛ للتأكد من توافق التطبيقات مع قرارات الهيئة الشرعية أمر حاسم في تحديد اتصاف المصرف بأنّه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مبدأ المشاركة

وتداخل «د.حاتم الطاهر»؛ موضحاً أنّ البنوك الإسلامية تمتثل لأحكام الشريعة؛ فتجيز مبدأ المشاركة في الربح والخسارة حسب المبادئ المستأصلة من القرآن والسنة، كما أنّها تختلف أساساً في أنّ العمليات التجارية الإسلامية تستند إلى وجود أصول حقيقية، على عكس العمليات التجارية في البنوك التقليدية التى تعمل على مفهوم الاقتراض، مضيفاً أنّ هناك معايير عدة للتفريق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، من أهمها: الترخيص المصرفى، أو الاجازة من الهيئة الرقابية، يليها وجود هيئة رقابية للإفتاء لإجازة عمل المصرف وفقاً لمعاملات الشريعة الاسلامية.

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مرحلة المأسسة

وأضاف «د. عبدالله المعجل» على ما ذكره «د. حاتم الطاهر» أن في المصارف الإسلامية لا توجد قروض ولا فوائد، وإنما تمويل وأرباح، ودعوى ارتفاع نسبة الأرباح في المصارف الإسلامية؛ بسبب ازدياد تكاليف تدبير التمويل الإسلامي في ظل حداثة الصناعة وما يكتنف مراحل التأسيس من صعوبات، خاصةً في ظل عدم توافر الدواعم والروافد الأساسية من مثل منتجات التحوط وصناعة التأمين الإسلامي وغيرها، والتي يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، مطالباً البنوك المركزية في دول العالم العربي ومؤسسة النقد في المملكة بتبني إنشاء إدارات رقابة شرعية فيها، على غرار لجان التفتيش المصرفي، بحيث تتولى مراقبة صحة التطبيقات في تلك المصارف والنوافذ الإسلامية.

وأشار إلى أنّه لا توجد تشريعات أو نظم خاصة بالمصارف الإسلامية لدى مؤسسة النقد -على غرار المعمول به في ماليزيا على سبيل المثال-، معتقداً أنّه آن الآوان لتجاوز مرحلة التأمل والترقب والانتقال إلى مرحلة المأسسة الفعلية لهذه الصناعة، والبدء في انتهاج خطة طويلة المدى لتحويل النظام المصرفي بكامله إلى نظام المصرفية الإسلامية.

إيجابيات.. ولكن!

ورأى «د. كمال حطّاب» أنّ التطبيق الفعلي لمعنى الصيرفة الإسلامية سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد الإسلامي يختلف عن الاقتصاد الرأسمالي في أنّه اقتصاد حقيقي لا نقدي، كما أنّ المصرفية الإسلامية تعتمد على البيع والشراء وما يترتب عليه من نقل سلع وخدمات، وبالتالي زيادة التشغيل وفرص العمل، وكذلك مبدأ الغنم بالغرم وما يترتب عليه من ضرورة تحمل المخاطر، والذي يؤدي إلى الابتكار والإبداع، وبالتالي توليد مشروعات جديدة تنفع المجتمع وتزيد من عجلة النمو الاقتصادي، وما يؤدي إليه ذلك من تقدم وازدهار، موضحاً أنّ هناك مصارف إسلامية انحرفت عن هذه المبادئ، والتي بدورها تسببت في زيادة تكدس الأموال وبالتالي زيادة البطالة والكساد.

الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى تشريعات تنظيمية ورقابية حتى لا يذهب ضحيتها المواطن واقتصاد البلد

حوكمة المؤسسات

وتداخل «د. حاتم الطاهر» كاشفاً أنّ هناك تبايناً في تطبيق خدمات ومعاملات الصيرفة الإسلامية من دولة لأخرى، وهنا يأتي دور حوكمة المؤسسات، وسن القوانين والتشريعات اللازمة، مشيراً إلى أنّ الدول الإسلامية تعير اهتماماً بالغاً لوضع القوانين والتشريعات لدعم هذا القطاع والارتقاء به إلى مستوى الخدمات والمنتجات المرجوة وتنميتهما، كما أنّ الهيئات التنظيمية الخاصة بالصيرفة الإسلامية تعمل بشكل دائم على وضع وتحديث المعايير في مجال حوكمة المؤسسات، وتشريعات الإفصاح المالى، ونظم عرض البيانات الماليه ونواحى العمل الأخرى والفتاوى الشرعية، مشدداً على أهمية معرفة المتعاملين مع البنوك باختلاف أنواعها بأهمية معرفة الفرق بين الإسلامي والتقليدي.

جذب العملاء

وعلّق «د. صلاح الشلهوب» على ما ذكره «د. حاتم الطاهر»؛ موضحاً أنّ هناك تفاوتاً بين البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في التطبيق، إذ يوجد من المؤسسات والبنوك الاسلامية من يحرص على تطبيق المصرفية الاسلامية المطابقة للشريعة كما ينبغي، وقد لا تخلو من أخطاء غير مقصودة، ويوجد من المؤسسات من لا يطبق المصرفية الاسلامية بالصورة الصحيحة، وذلك لمجموعة من العوامل قد يكون أحدها: الرغبة في جذب العملاء بمعاملات صورتها أنّها مطابقة لأحكام الشريعة، ولكن المضمون يخالفها تماماً، وقد لا تختلف عن المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة، منوهاً بأنّه قد يكون لمثل هذه الممارسات أسباب منها: ضعف الهيكل التنظيمي للإدارة المسؤولة عن الرقابة، أو لضعف تأهيل الكوارد العاملة في تلك المؤسسات فيما يتعلق بالمعاملات الشرعية؛ مما يوقع في سوء التطبيق.

وأضاف أنّ اختلاف وجهة النظر بين الفقهاء في بعض المعاملات من الأمور التي يمكن أن تؤثر في مسالة إئتلاف وجهات النظر حول تطبيق البنوك للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، ففي الوقت الذي يرى البعض بأنّ المعاملة محرمة وممارستها احتيال بطريقة أو أخرى لممارسة معاملة محرمة، في حين أنّ البعض الآخر من الفقهاء يرى جواز المعاملة، وأنّ هناك فرقاً جوهرياً بينها وبين المعاملة المحرمة، وهو ما يجعل منها معاملة جائزة شرعاً، موضحاً أنّ من الأمور التي تجعل البعض يرى بأنّ المعاملات التي تقدمها البنوك الاسلامية صورية أو تحايل خصوصاً عملاء البنوك هو أنّهم لا يلحظون فرقاً بينها في الإجراءات وطريقة الحصول على تمويل عن المعاملات الأخرى غير المتوافقة مع الشريعة، وهذا يتطلب التزام أكبر من البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بالشفافية مع عملائها؛ لإبراز الفرق في الإجراءات، والآثار بين المعاملة المتوافقة مع الشريعة والمعاملات الأخرى.

ليس كل من رفع شعاراً إسلامياً معصوماً من الخطأ أو التجاوز أو حتى القدرة على حل المستحيل.. ولكن!

مص

شبكةعيونالإخبارية

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