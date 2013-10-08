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اليوم.. ورشة عمل لمناقشة تأثير الأحداث السياسية على الأطفال

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اليوم.. ورشة عمل لمناقشة تأثير الأحداث السياسية على الأطفال اليوم.. ورشة عمل لمناقشة تأثير الأحداث السياسية على الأطفال

يعقد منتدى "الطفل المصرى" التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ورشة عمل اليوم الثلاثاء، لمناقشة التطورات والتغيرات السياسية المتلاحقة التى تمر بها البلاد، ومدى تأثيرها على الأطفال.

وتنطلق الورشة من حق الأطفال فى المشاركة الفعالة والحماية من جميع الممارسات التى قد تدفع إلى التمييز العنصرى أو الدينى أو أى شكل آخر من أشكال التمييز.

كما سيتم خلال الورشة التعرف على آراء الأطفال فى الانقسام السياسى بالمجتمع المصرى، ومراجعة دور الإعلام فى تغطية الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد ومدى تأثير مشاهدة تلك الأحداث على الأطفال معنويًا ووجدانيًا.

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مصر 365