وضع حد لـ «مغالاة» خدمات حجاج الداخل العام المقبل

4 مراحل للتفويج هذا العام .. رواس:

حسام باعطية (مكة المكرمة)

كشف وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس عن وجود دراسة منهجية علمية منظمة تجريها الوزارة مقدمة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة لدراسة عناصر حجاج الداخل ولتقييم الخدمات المقدمة لهم، ووضع حد معين لتسعيرة مناسبة، مبينا أن الدراسة ستكتمل عقب موسم حج هذا العام مباشرة لتكون هناك قيمة مرجعية تمكن الوزارة من ضبط الأسعار بأسلوب منهجي.وأشار رواس خلال اللقاء التوعوي السنوي لمكاتب شؤون الحج الذي نظمته المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مساء أمس، تحت مسمى (برامج التفويج بمفهومها الشامل)، أن الفترة الزمنية للانتهاء من الدراسة لن تتجاوز ثلاثة شهور، مشددا على أن الهدف من الدراسة معرفة قيمة الخدمات المقدمة لحجاج الداخل لوضع حد للمغالاة من قبل مؤسسات حجاج الداخل.وفصل رواس مراحل التفويج التي ستطبق في حج هذا العام إلى أربع مراحل الاولى التفويج لرمي الجمرات للمشاة حسب الجداول المعدة، والثانية التفويج إلى القطار، والثالثة من تفويج الحجاج هذا العام ستكون من مشعر منى إلى المسجد الحرام بمشاركة عدة جهات، موضحا أنه سيتم تقسيم التفويج في هذه المرحلة إلى قسمين بحيث يفوج 50 % من الحجاج يوم الثاني عشر والقسم الثاني في اليوم الثالث عشر لتخفيف الضغط على صحن الطواف، مشددا على ان بقاء 50 % من الحجاج في منى ليس اختياريا.وأشار رواس إلى أن المرحلة الثالثة تشمل تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، والرابعة والاخيرة تفويج الحجاج إلى مطار جدة.وأفصح وكيل وزارة الحج عن تطبيق مرحلة خامسة من التفويج بدءا من العام المقبل تتمثل تفويج الحجاج منذ قدومهم من المطار إلى مساكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.من جانبه أكد العميد ماجد الصوفي من قوات الطوارئ الخاصة بأنه سيتم استخدام الشبوك حول القطار هذا العام لمنع الاقتراب منه، ولن يسمح بدخول أي شخص إلا إذا كان مصرحا له ويحمل اسورة تثبت ذلك.وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لتنظيم الحشود العميد مسعود العدواني على ضرورة التقيد بالجداول الزمنية لتفويج الحجاج لجسمر الجمرات حتى يصل للدور الخاص به دون عناء.وكشف العدواني عن تفعيل عمل محطة نقل تصل الحجاج من أسفل الجسر إلى الدور الثاني عبر العزيزية.من جانبه أكد رئيس المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف فيصل بن محمد نوح أن هذه الورشة تعنى بتوعية مكاتب شؤون حجاج الخارج ومجموعات الخدمة الميدانية.