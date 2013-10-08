«إنسان» تطلق مشروع الأضاحي بـ 1500 ريال

سعاد الشمراني (الرياض)

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات، وذلك لتأمين احتياجات الجمعية من الأضاحي نوع (نعيمي بلدي) بمبلغ (1500) ريال للذبيحة، على أن توزع على أسر الجمعية عبر منافذ بيع الشركة خلال يومي عيد الأضحى المبارك.وقد شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، وتتولى هذه اللجنة معاينة الأضاحي قبل ذبحها، ودعت الجمعية المحسنين للتبرع بأضحياتهم للأيتام من خلال توكيل الجمعية بشرائها، وتوزيعها على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية خلال يوم عيد الأضحى، بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها من أحد فروع الشركة المتعهدة. يشار إلى أن الجمعية تنفذ برنامج الأضاحي سنويا، بطريقة حديثة في التوزيع حفاظا على مشاعر الأسر، وتفاديا لمشكلات الازدحام والاصطفاف أمام مقار الجمعية للحصول على الأضحية، وتجنبا لمعاناة الانتظار، حيث تسعى الجمعية للبحث عن أفضل الطرق والوسائل التي تسهم في خدمة الأيتام وتحفظ كرامتهم، وهو ما تجسده الجمعية في كافة برامجها وخدماتها ولتحقق رؤيتها بأن تكون الجمعية الرائدة في استخدام التقنية في كافة خدماتها وتعاملاتها، ويمكن للراغبين في توزيع أضاحيهم أن يوكلوا الجمعية بالمبلغ المخصص لقيمة الأضحية وقدره (1500 ريال للأضحية) وتتولى الجمعية شراءها من الشركة وتوزيعها على أسر الجمعية بالطريقة المتبعة عبر فروع الشركة. وأتاحت الجمعية هذا العام إمكانية حصول المضحي على جزء من أضحيته إذا رغب من خلال إعطائه كوبونا خاصا يستطيع من خلاله الحصول على جزء من الأضحية من أحد فروع الشركة وذلك تطبيقاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأكدت الجمعية على دعوتها للمحسنين والميسورين للإسهام في دعم هذا المشروع الخيري لإدخال الفرح والسرور لأسر الأيتام ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة. وبإمكان من يرغب المشاركة في هذا المشروع زيارة أي من فروع الجمعية المنتشرة في منطقة الرياض وعددها 12 فرعاً أو إيداع المبلغ في حساب الجمعية مع أهمية إرسال رسالة على الفاكس رقم (4920184 01) أو مراسلة المسؤولين بالجمعية عبر الإيميل (sak@ensan.org.sa) وذلك لتأكيد استلام مبلغ الأضحية.