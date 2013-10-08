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نجاح جراحة قلب دقيقة ومعقدة لثلاثيني في مركز القصيم

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 خالد العدل (بريدة)

نجح فريق جراحة القلب في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم، في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لقلب مريض يبلغ من العمر (32 عاما) كان يعاني من ضيق شديد مع ارتجاع بالصمام الأورطي ومصحوباً بتضخم شديد في الجزء الصاعد والمتقوس من الشريان الأورطي.وأوضح استشاري جراحة القلب المفتوح في المركز الدكتور يسري المعظمي، والذي أجرى العملية، أنه تم استبدال الصمام الأورطي مع الجزء المتضرر من الشريان الأورطي وإعادة الشرايين التاجية المغذية للقلب إلى مكانها الطبيعي، وقد غادر المريض المركز بعد تماثله للشفاء التام.وعد الدكتور يسري هذه العملية من العمليات الخطيرة والنادرة والتي تحتاج إلى تجهيزات خاصة ومتقدمة وفريق طبي جراحي ذي كفاءة عالية وهو ما هو متوفر حالياً في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم.

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