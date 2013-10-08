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إعلان المرشحين لبرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية

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 خالد العصيمي (الدوادمي)

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العلمي بمحافظة الدوادمي عن أسماء المرشحين لبرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية.وقد دعت إدارة المعهد العلمي جميع المرشحين إلى ضرورة بدء الدراسة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16/12/1434 خلال الفترة المسائية في مقر المعهد العلمي بمحافظة الدوادمي خلف فندق دار الخليج.وفي نفس السياق قامت عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بتكليف إبراهيم بن سعد القرفان مديرا لمركز التدريب في المعهد العلمي بمحافظة الدوادمي ابتداء من تاريخ 20/11/1434هـ، حيث سوف يتولى مهمة الإشراف المباشر على إدارة المركز مركز التدريب وتنفيذ البرامج التدريبي ومتابعة سير العمل في المركز. يذكر أن البرنامج يأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به جامعة الإمام في خدمة المجتمع، وذلك عبر تقديم العديد من البرامج التأهيلية للخريجين.

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