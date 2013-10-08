طلاب وطالبات عنيزة يتفوقون في معرض تايبيه العالمي

سليمان النهابي (عنيزة)

حققت الطالبتان نورة عبدالكريم القرزعي وسماح حمد العقيل حضورا مشرفا في معرض تايبيه الدولي للاختراعات الذي أقيم مؤخرا في العاصمة التايوانية ضمن مشاركة المملكة من خلال مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، حيث تقدمت الطالبتان بمشروعهما «ابق أمنا».وفي نفس المستوى حقق الطالب يعرب بن يوسف الحمداء مركزا متقدما في هذا المحفل العالمي بمشروعه (كرسي الراحة المتحرك).وأشار الدكتور محمد الفوزان رئيس وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في معرض تايبيه العالمي للمخترعين لعام 2013م أن أبناء المملكة حازوا خمس ميداليات، مؤكدا أن مشاركة المملكة في هذا التجمع العالمي تأتي للتعريف بقدرات أبنائنا السعوديين في مجالات الاختراع وعرض مبتكراتهم ومخترعاتهم وتسويقها إلى جانب رفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين في مجال الاختراعات.فيما أعرب مدير التربية والتعليم بمحافظة عنيزة يوسف بن عبدالله الرميح عن سعادته بما تحقق للوطن من إنجاز عالمي على يد ناشئة صالحين تميزوا بقدرات ومهارات ومواهب رعتها محاضن التربية والتعليم في مختلف المناطق والمدن والمحافظات. وأكد سعادته على أن رعاية الموهوبين والمتفوقين من الأمور المتفق عليها تربويا؛ وتوفير الظروف والعوامل المساندة في تنمية مواهبهم وازدهارها واجب وطني على كل مرب ومسؤول.من جانبها أشادت مساعدة مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية لولوة بنت حمد الخميري بمستوى العناية التي تقدمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع للموهوبين والمتميزين من الناشئة، لصناعة جيل جديد يحاول إعادة صياغة كل شيء من جديد. ويعتبر معرض تايبيه الدولي للابتكار والتقنية من أهم المعارض الخاصة للابتكارات في قارة آسيا، إذ شارك في دورته السابقة في عام 2012 م 753 مشاركا ما بين مبتكرين وشركات ومؤسسات أكاديمية ينتمون لـ25 دولة عرضوا نحو 2000 ابتكار خلال أيام المعرض الذي استقطب أكثر من مائة ألف زائر.