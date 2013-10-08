سفير مصر الأسبق فى السعودية: القاهرة والرياض جسد واحد

قال السفير الأسبق فتحى الشاذلى سفير مصر فى السعودية، إن مصر والسعودية بمثابة الجسد الواحد لا يفصل بينهما سوى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن التعبير الذى استخدمه الرئيس عدلى منصور فى زيارته للملكة العربية السعودية، يدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف "الشاذلى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى الذى يذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء أمس الاثنين، أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة تكافل استراتيجى، منوها بأن عناصر القوى الشاملة تتوافر لدى البلدين، مشددا على أن ما بين مصر والسعودية لا يحتاج إلى جهد لتوصيفه، ولكن يحتاج إلى توظيفه.

ومن جانبه، قال الدكتور زهير الحارثى، عضو مجلس الشورى السعودى، إن السعودية ترى أنه يجب عليها دعم مصالح المصريين وفق إرادتهم، وأنه حال نجاح التعاون بين البلدين سوف يعيد الحيوية لشرايين العمل العربى، كما أن الظرف السياسى يتطلب من الدول العربية تفعيل منظومة عربية فاعلة".

وأوضح "الحارثى" هناك مشروع توسع إيرانى مقلق، ودور متنامى للنظام التركى العثمانى، مشددا على أن القاهرة والرياض يستطيعان بلورة رؤية إستراتيجية تحمى القضايا العربية من الخطف والمتاجرة بها، كما فعلت إيران قبل ذلك.