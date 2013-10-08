أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير مصر الأسبق فى السعودية: القاهرة والرياض جسد واحد

Google+ Print
سفير مصر الأسبق فى السعودية: القاهرة والرياض جسد واحد سفير مصر الأسبق فى السعودية: القاهرة والرياض جسد واحد

قال السفير الأسبق فتحى الشاذلى سفير فى ، إن مصر والسعودية بمثابة الجسد الواحد لا يفصل بينهما سوى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن التعبير الذى استخدمه الرئيس عدلى منصور فى زيارته للملكة العربية السعودية، يدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف "الشاذلى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى الذى يذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء أمس الاثنين، أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة تكافل استراتيجى، منوها بأن عناصر القوى الشاملة تتوافر لدى البلدين، مشددا على أن ما بين مصر والسعودية لا يحتاج إلى جهد لتوصيفه، ولكن يحتاج إلى توظيفه.

ومن جانبه، قال الدكتور زهير الحارثى، عضو مجلس الشورى السعودى، إن السعودية ترى أنه يجب عليها دعم مصالح المصريين وفق إرادتهم، وأنه حال نجاح التعاون بين البلدين سوف يعيد الحيوية لشرايين العمل العربى، كما أن الظرف السياسى يتطلب من الدول العربية تفعيل منظومة عربية فاعلة".

وأوضح "الحارثى" هناك مشروع توسع إيرانى مقلق، ودور متنامى للنظام التركى العثمانى، مشددا على أن القاهرة والرياض يستطيعان بلورة رؤية إستراتيجية تحمى القضايا العربية من الخطف والمتاجرة بها، كما فعلت إيران قبل ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"