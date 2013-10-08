مارجريت عازر: قيام الإخوان بالإرهاب ثم تنديده "مكر ودهاء سياسى"

قالت مارجريت عازر أمين عام حزب المصريين الأحرار "إن فكرة قيام جماعة الإخوان بالإرهاب وتنديدها للعمليات الإرهابية، أعتبرها نوعا من المكر والدهاء السياسى، ولكنهم لن يضحكوا على مصر لا باسم الدين ولا بصورة إظهار أنفسهم على أنهم مضطهدون".

وأضافت عازر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الشعب تأكد أنهم جماعة إرهابية توجه ضده إرهابا مسلحا، ومن الأمثلة على ذلك نزولهم يوم 6أكتوبر لإفساد فرحة المصريين بالنصر، وكذلك كميات السلاح التى تكون معهم فى مظاهراتهم وتهديداتهم بقطع المترو، ووضع قنابل به وقطع الطرق، وبالتالى لايستطيعون اليوم إدعاء السلمية وارتداء ثوب الحمل كما كانوا يفعلون أيام مبارك، فقد سقط القناع، فأمن مصر لايعنيهم بقدر مايعنيهم العودة للسلطة".