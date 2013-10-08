وزير التعليم: سيُطرح كتاب إجبارى على الطلاب لعودة القيم والأخلاق

قال محمود أبو النصر وزير التعليم، إن هناك 48 لجنة تفتيش تقوم بفحص المدارس يوميا على مستوى الجمهورية تقوم بكتابة وإعداد تقرير للوزير داخل هذه المدارس للحفاظ على العملية التعليمية بالبلاد.

وأضاف أبو النصر خلال لقاء تلفزيونى لبرنامج "العاشرة مساء" أن الوزارة انتهت من تأليف كتاب سيطرح على جميع المدارس لعودة القيم والأخلاق والمواطنة تم مراجعته من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس ووزير الأوقاف سيتم توزيعه على جميع المدارس العام والخاص والمعاهد القومية، مشيرا إلى أن الهدف من دراسة الكتاب رجوع القيم والأخلاق من جديد للمجتمع، مؤكدا بأن الكتاب سيكون إجباريا على الطلاب.