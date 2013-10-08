غداً.. "آناليند" تناقش "تمكين المجتمع المدنى" فى مؤتمر صحفى

تعقد مؤسسة "آنا ليند" غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا بمناسبة تقديم برنامجها فى مصر لـ2013-2014 بأحد فنادق القاهرة.

ويتم تنظيم هذا المؤتمر فى إطار اللقاء الذى يعقده برنامج "دورك" حول "تمكين المجتمع المدنى من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات" الذى سيعقد فى 9 و10 أكتوبر 2013، وسوف يجمع أكثر من 60 من منظمات المجتمع المدنى المصرى و10 منظمات من المنطقة الأورومتوسطية.

ويشكل تقديم برنامج المؤسسة، الذى سيتم تنظيمه بتعاون مع رئاسة الشبكة المصرية لمؤسسة آناليند، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومفوضية الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، ووزارة الشئون الخارجية فى مصر، فرصة فريدة للقاء مع ممثلى المجتمع المدنى، وكذا وسائل الإعلام بقصد التعريف بالأنشطة التى تنظم فى مصر حتى نهاية عام 2014.

ومن المقرر أن تشمل قائمة المتحدثين فى المؤتمر المحامى والناشط الحقوقى أيمن عقيل، رئيس شبكة مؤسسة آناليند المصرية؛ والسفير جيمس موران، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر؛ والسفير أبو بكر حفنى محمود، وممثل وزارة الخارجية ومديرة الاتحاد الأوروبى وممثل الشراكة الأوروبية المتوسطية وأندرو كلاريت، المدير التنفيذى لمؤسسة آناليند.