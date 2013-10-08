أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غداً.. "آناليند" تناقش "تمكين المجتمع المدنى" فى مؤتمر صحفى

Google+ Print
غداً.. "آناليند" تناقش "تمكين المجتمع المدنى" فى مؤتمر صحفى غداً.. "آناليند" تناقش "تمكين المجتمع المدنى" فى مؤتمر صحفى

تعقد مؤسسة "آنا ليند" غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا بمناسبة تقديم برنامجها فى لـ2013-2014 بأحد فنادق القاهرة.

ويتم تنظيم هذا المؤتمر فى إطار اللقاء الذى يعقده برنامج "دورك" حول "تمكين المجتمع المدنى من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات" الذى سيعقد فى 9 و10 أكتوبر 2013، وسوف يجمع أكثر من 60 من منظمات المجتمع المدنى المصرى و10 منظمات من المنطقة الأورومتوسطية.

ويشكل تقديم برنامج المؤسسة، الذى سيتم تنظيمه بتعاون مع رئاسة الشبكة المصرية لمؤسسة آناليند، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومفوضية الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، ووزارة الشئون الخارجية فى مصر، فرصة فريدة للقاء مع ممثلى المجتمع المدنى، وكذا وسائل الإعلام بقصد التعريف بالأنشطة التى تنظم فى مصر حتى نهاية عام 2014.

ومن المقرر أن تشمل قائمة المتحدثين فى المؤتمر المحامى والناشط الحقوقى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة آناليند المصرية؛ والسفير جيمس موران، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر؛ والسفير أبو بكر حفنى محمود، وممثل وزارة الخارجية ومديرة الاتحاد الأوروبى وممثل الشراكة الأوروبية المتوسطية وأندرو كلاريت، المدير التنفيذى لمؤسسة آناليند.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"