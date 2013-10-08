غدا.. الفوج الأخير لحجاج السياحة يصل إلى السعودية

قال مصطفى عبد اللطيف وكيل وزارة السياحة ورئيس بعثة الحج السياحى، إن آخر فوج حجاج سياحى سيصل إلى المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء، مضيفا أن الخميس القادم آخر موعد لتفويج الحجاج المصريين من المدينة إلى مكة المكرمة، للبدء فى مناسك الحج.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تم عقد اجتماع برئاسة صلاح هيكل رئيس قطاع الشركات، والمشرف العام على بعثة الحج السياحى، لمراجعة خطة تحرك أعضاء اللجان خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على تواجد أعضاء اللجان بين الحجاج، والتأكد من تنفيذ التعاقدات بين شركات السياحة والحجاج.

ومن جانبه أكد صبح عبد الفتاح رئيس بعثة الحج السياحى بالمدينة المنورة، أن حوالى 5 آلاف من حجاج السياحة زاروا المدينة قبل بدء مناسك الحج، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الحجاج فضل زيارة مكة المكرمة ومعظم حجاج السياحة سوف يزورون المدينة بعد مناسك الحج، مشيراً إلى أن اللجنة ستستعين بمفتشى مكة المكرمة بعد انتهاء مناسك الحج، لتوقع وجود زحام من الحجاج بالمدينة فى الموسم الثانى.

وأضاف صبح أن حجاج البر البالغ عددهم 10 آلاف حاج وصلوا اليوم، موضحا أن لجان التائهين والحاسب الآلى قامت بالمرور على الحجاج لحل مشاكلهم بمشاركة كل من وائل حامد، والمهندس حسام عبد الحميد عضوا اللجنة، مشيراً إلى أن لجنة التائهين، أعادت 11 حالة حتى الآن .

وأضاف صبح أن الشكاوى معدومة فى الموسم الأول لزيارة المدينة، نظراً لقلة أعداد زائرى المدينة حتى الآن، كما أن تخفيض أعداد الحجاج من جانب السلطات السعودية جعل حجاج البر يقيمون فى فنادق 5 نجوم و4 نجوم بالمدينة المنورة.