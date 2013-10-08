خريجو الدبلومات يقدمون التماسات للأعلى للجامعات للقبول بكلية الهندسة

تقدم خريجو الدبلومات الفنية المطالبين بتخفيض نسبة التنسيق الخاص بهم لدخول كليات الهندسة بالجامعات، بالتماسات للمجلس الأعلى للجامعات لتخفيض نسبة التنسيق لقبولهم بكلية الهندسة.

وقال محمد حمدى، أحد خريجى الدبلومات الفنية، إن الطلاب تقدموا بالالتماسات فى محاولة منهم لسلك الطرق القانونية لتنفيذ مطالبهم، وأنهم تقدموا بالتماس لكل طالب إضافة إلى التماس كامل لكل طلاب الدبلومات الفنية.

كان خريجو الدبلومات الفنية قد تظاهروا، صباح أمس الاثنين، أمام المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بخفض نسبة التنسيق الخاصة بهم حتى يتمكنوا من دخول كليات الهندسة، واعترضوا على رفض وزير التعليم العالى الاجتماع بهم لمناقشة مطالبهم.