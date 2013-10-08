بالصور..ضبط 20 طن أقراص مخدرة بميناء شرق بورسعيد

أكدت مصادر بجمرك بورسعيد أن حاوية الترامادول التي تم ضبها ببورسعيد كان بداخلها 350 كرتونة كبيرة الحجم مليئة بـ 7 أنواع من أقراص الترامادول المخدر والممنوع استيراده أو صرفه أو بيعه إلا بعد موافقة الجهات الأمنية ووزارة الصحة وأن الكمية تزن حوالي عشرون طن تقريبا .

> واشترك فى ضبط هذه الحاوية ضباط مكافحة المخدرات بقيادة النقيب حافظ محمد ومعاونيه النقيب أحمد جمال والنقيب زياد البدرى، كما قامت لجنة الفحص بفتح جميع الكراتين الموجودة داخل الحاوية وذلك لعمل حصر كامل بعدد “حبيبات البرشام” الموجودة داخل الحاوية، كانت إدارة التهرب الجمركي بالتعاون مع مباحث الجمارك ببورسعيد من ضبط حاوية أقراص ترمادول مساحتها 40 قدما بميناء غرب بورسعيد.

> وكان اللواء سيد جاد الحق قد تلقى إخطارا يفيد ضبط حاوية محملة بكميات كبيرة من الترامادول واردة بنظام الترانزيت من الهند الى ميناء غرب بورسعيد.

> و كانت قد وردت معلومات تفيد بأن رقم الحاوية”YMLU8528209″تحتوي على مفروشات قادمة من الهند لصلاح الشركة المتحدة للتجارة، وبكشف الحاوية بمعرفة أحمد عنان رئيس المستودع الخارجي لجمارك بورسعيد بعد الاشتباه بها تبين أنها تحتوي على عقار الترمادول المخدر.

> تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الرائد زياد البكري ، و جاري حصر الكميات وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

> جاءت هذه الواقعة تزامناً مع أول يوم لانتظام العمل بميناء بورسعيد بعد توقفة منذ أسبوع بسبب اضراب المستخلصين بسبب رفض المستخلصين عملية كشف الجميع و التي بدء تطبيقها حاليا بجمارك بورسعيد للكشف على الحاويات التي تحتوي علي بضائع مخظور دخولها البلاد.