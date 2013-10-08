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عضو غرفة تجارية يعارض قرار إلغاء الحظر على تصدير الأرز

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عضو غرفة تجارية يعارض قرار إلغاء الحظر على تصدير الأرز عضو غرفة تجارية يعارض قرار إلغاء الحظر على تصدير الأرز

اعترض أشرف عرفة، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، على مطالبة الغرف التجارية بإلغاء قرار حظر تصدير الأرز.

وقال عرفة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن قرار الحظر على تصدير الأرز الذى تم وضعه من قبل هو قرار صائب بعينه، خاصة فى ظل ندرة المياه الذى تعانى منه البلاد.

الجدير بالذكر أنه عقدت لجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية، اجتماعا مع مصدرى الأرز، للاتفاق حول سبل دفع للاستجابة لمطلب الإلغاء التام لقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عام 2009، بوقف تصدير الأرز، وعدم الاكتفاء بلجوء الحكومة لفتح باب التصدير خلال فترات، وبكميات تفرضها على المصدرين.

وتقدم أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بمذكرة عاجلة لمنير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لإعادة النظر فى القرار المذكور، وفتح باب تصدير الأرز بشكل مطلق.

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مصر 365

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