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فلسطين وإيطاليا توقعان مذكرة تعاون لحفظ التراث الثقافى

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فلسطين وإيطاليا توقعان مذكرة تعاون لحفظ التراث الثقافى فلسطين وإيطاليا توقعان مذكرة تعاون لحفظ التراث الثقافى

وقعت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، ووزير التراث الثقافى والسياحة الإيطالى ماسيمو براى، أمس الاثنين، مذكرة للتعاون المشترك فى مجال حفظ التراث الثقافى.

وأكدت معايعة، خلال توقيع الاتفاقية أمس الاثنين، فى مدينة بيت لحم، التعاون الثنائى القائم بين الجانبين الفلسطينى والإيطالى، خاصة فى مجال الحفاظ على التراث الثقافى، وتبادل الخبرات، والترويج، مشيدة بدور والشعب الإيطالى فى دعمهم لفلسطين فى كافة المجالات.

من جانبه، أكد الوزير الإيطالى استعداد بلاده للتعاون الكامل مع الجانب الفلسطينى، متطرقاً إلى إمكانية تقديم المساعدة لتطوير قانون جديد للتراث الثقافى فى فلسطين.

واعتبر براى زيارة فلسطين تجربة فريدة، حيث تشمل الزيارة مدن أريحا والخليل والقدس وبيت لحم وغيرها، للتعرف على الواقع الفلسطينى، والتواصل مع وزارة السياحة والآثار بزيارة بعض الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية الهامة فى فلسطين.

وتشكل المذكرة الإطار العام للتعاون الثنائى فى تبادل الخبرات فى أعمال الترميم والحفاظ على التراث الثقافى، وتوفير منح دراسية ودورات تدريبية للعاملين فى مجال الحفاظ على التراث الثقافى ولشرطة السياحة والآثار وغيرها.

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مصر 365

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