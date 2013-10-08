جعجع يتوعد بحجب الثقة عن الحكومة حال تشكيلها بالصيغة التى يريدها حزب الله

توعد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بسحب الثقة من الحكومة اللبنانية حال تشكيلها بالصيغة التى طرحها حزب الله وحلفاؤه فى قوى 14 آذار.

وقال جعجع فى تصريحات صحفية أمس، "إننا سنحجب الثقة عن حكومة 9-9-6 (أى الثلث المعطل لقوى 14 آذار بما يمكنهم إقالة الحكومة و6 مقاعد للقوى الوسطية بين الفريقين)، معتبرا أن هذه هى اللعبة الديمقراطية.

وانتقد موقف النائب الدرزى وليد جنبلاط، معتبرا أن الرئيس اللبنانى ميشال سليمان، ورئيس الحكومة تمام سلام، يحملان جنبلاط أكثر مما يحمل حين يسألانه إن كان يسير بهذه الحكومة أم تلك قبل تشكيلها.

واعتبر جعجع، أن انتظار تشكيل الحكومة أصبح مضراً، داعياً رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام، إلى تحمّل المسئولية وتأليف حكومة.

وقال "الحكومة الوحيدة التى يمكن أن تمر هى حكومة من خارج 8 و14 آذار، تضم شخصيات محترمة وأى سيناريو آخر قد لا يمر، فحكومة 9-9-6 غير مقبولة باعتبار أن للفريقين القدرة على إسقاطها فى أى لحظة".

ورأى أن ما جرى بين واشنطن وإيران مجرد "كلام"، مشيراً إلى أن ثمة ملفات كثيرة بينهما أهمها الملف النووى الإيرانى، ولا يمكن أن يبقى لبنان منتظراً هذا الملف، فى حين أن أى اتفاق لن ينعكس على الوضع فى البلد.

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