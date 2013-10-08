أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 86 شخصًا فى العمليات العسكرية بسوريا

Google+ Print
مقتل 86 شخصًا فى العمليات العسكرية بسوريا مقتل 86 شخصًا فى العمليات العسكرية بسوريا

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 86 شخصاً من بينهم 5 أطفال و6 نساء، فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية.

وذكرت الشبكة التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الاثنين، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، أدت إلى مقتل 86 شخصا فى العديد من المناطق السورية، على رأسها ضواحى العاصمة دمشق ومدينة حلب.

وأضافت الشبكة أن 20 شخصا من بين القتلى، سقطوا نتيجة قصف طائرات من نوع ميج، لبلدة شدادى التابعة لمدينة الحسكة، ومنطقة حمورية فى ضواحى دمشق.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن قوات الأمن السورية نجحت فى قتل عدد كبير من "الجماعات المسحلة"، فى عدة عمليات عسكرية شنتها فى مناطق مختلفة من البلاد، ودمرت معداتهم وسياراتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365