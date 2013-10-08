مقتل 86 شخصًا فى العمليات العسكرية بسوريا

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 86 شخصاً من بينهم 5 أطفال و6 نساء، فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية.

وذكرت الشبكة التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الاثنين، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، أدت إلى مقتل 86 شخصا فى العديد من المناطق السورية، على رأسها ضواحى العاصمة دمشق ومدينة حلب.

وأضافت الشبكة أن 20 شخصا من بين القتلى، سقطوا نتيجة قصف طائرات من نوع ميج، لبلدة شدادى التابعة لمدينة الحسكة، ومنطقة حمورية فى ضواحى دمشق.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن قوات الأمن السورية نجحت فى قتل عدد كبير من "الجماعات المسحلة"، فى عدة عمليات عسكرية شنتها فى مناطق مختلفة من البلاد، ودمرت معداتهم وسياراتهم.