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مواجهة المونديال - من يشغل الجبهة اليسرى بين معوض وشديد وعبد الشافي؟

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مواجهة المونديال - من يشغل الجبهة اليسرى بين معوض وشديد وعبد الشافي؟ مواجهة المونديال - من يشغل الجبهة اليسرى بين معوض وشديد وعبد الشافي؟

من يبدأ مباراة غانا في مركز الظهير الأيسر؟، هو أحد الأسئلة التي تشغل الجهاز الفني لمنتخب حاليا قبل مواجهة النجوم السمراء يوم الثلاثاء المقبل.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غانا في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2014 يوم الثلاثاء المقبل، قبل جولة الإياب يوم 19 نوفمبر.

واختار برادلي في قائمته النهائية لصدام غانا الثلاثي سيد معوض وأحمد شديد قناوي من الأهلي ومحمد عبد الشافي.

الأول اصطدم مع الجهاز الفني أكثر من مرة، بينما لعب شديد مع برادلي كثيرا، مثل عبد الشافي الأكثر حطا مع المدرب الأمريكي بين الثلاثي.

رغم أن معوض يعد صاحب الخبرة الدولية الأكبر إلا أنه لا يمثل الخيار الأول في هذا المركز بسبب مشاكله الكثيرة مع الجهاز الفني فقد لعب مباراتين فقط تحت قيادة برادلي، لكنه تفوقه البدني على شديد وعبد الشافي قد يضعه في الصورة.

يذكر أن معوض خرج من قبل بتصريحات قال فيها إنه يعلم أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يحبه، وأكد أنه يبادلهم الشعور نفسه، قبل أن تعود المياه لمجاريها مؤخرا.

عبد الشافي لعب 17 مباراة من أصل 33 خاضها برادلي مع منتخب مصر ويحظى بثقة برادلي، لكن هفواته الدفاعية الكثيرة مع الزمالك مؤخرا قد تبعده عن التشكيل الأساسي في مباراة مصيرية مثل هذه.

جدير بالذكر أن عبد الشاقي تهرب من أخر تجمعين لمنتخب مصر بداعي الإصابة أو مروره بظروف عائلية، قبل أن يتواجد بعدها بساعات في تدريبات فريقه.

أما شديد الذي لعب عشر مباريات تحت قيادة برادلي فأن صغر جسده قد يبعده عن مواجهة القوة البدنية التي يتمتع بها نجوم غانا.

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