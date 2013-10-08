مؤسسة دبي للإعلام ترعى مبادرات «مكتوم بن محمد للتميز القانوني»

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية في تعزيز العلاقات مع الهيئات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مبنى المؤسسة سامي ظاعن القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم رئيس اللجنة العليا لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، مدير عام محاكم دبي، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، على منح مؤسسة دبي للإعلام حق الرعاية الإعلامية لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني لعام 2013/ 2014، وذلك في إطار الحرص على التعاون المثمر والبناء، وانطلاقاً من دورهما الهادف إلى نشر وتعزيز التطبيق العملي لمبادىء المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع ورسالة الإعلام بوصفها وسيلة رئيسية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع.

خطط واستراتيجيات

ورحب سامي ظاعن القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، بوفد محاكم دبي، مؤكداً أن كافة قنوات المؤسسة التلفزيونية والإذاعية والصحفية، وفي إطار الخطط والبرامج والاستراتيجيات والأهداف التي تسعى إليها خدمة للمجتمع بكافة فئاته وشرائحه،.

ستقوم بالرعاية الإعلامية لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، والتي تعد منصة لإطلاق العديد من البرامج الرائدة في المجالات القانونية والقضائية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الرعاية الإعلامية تأتي تجسيداً لرؤية مؤسسة دبي للإعلام المواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي.

كما هي تأكيد على أهمية التعاون والتواصل الدائم بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، وبما يجسد الشراكة الحقيقية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات الخلاقة والمساهمة في مختلف الأنشـطة المجتمعية والخدمية التي تساهم في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تعيشها دولة الإمارات على كافة الصعد.

وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، رئيس اللجنة العليا لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، مدير عام محاكم دبي، إنه "من دواعي سرورنا أن تكون مؤسسة دبي للإعلام الراعي الإعلامي لمجموعة من المبادرات الإبداعية والمتخصصة في المجال القضائي والقانوني ضمن مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني.

والتي تضم 6 مبادرات هي: مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم الطلابية للبحوث العلمية القانونية، وبرنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للبعثات والمنح الدراسية القانونية، وبرنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للدراسات والبحوث القضائية، وبرنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للمؤتمرات والندوات القانونية، وأكاديمية محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية".

جيل قانوني

أعرب سامي ظاعن القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، عن أمله في أن تساهم مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، في تطوير قدرات العاملين في السلطة القضائية وتحفيز ريادة الأعمال القانونية، بالإضافة إلى هدفها الأسمى في بناء جيل قانوني متمكن يساهم في مسيرة النهضة الإبداعية والإنسانية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات والنواحي.