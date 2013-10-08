6 قتلى وإصابة 16 حصيلة اشتباكات الإخوان والأهالي ببنى سويف

ارتفع عدد قتلى اشتباكات محافظة بني سويف إلى 6 أشخاص فى أحداث الشغب التى وقعت أمس ثناء محاولات أنصار الرئيس المعزول اقتحام محيط ميدان الزراعين التى أقام بها الأهالى احتفالاتهم بنصر أكتوبر.

> وبدأت نيابة بنى سويف برئاسة المستشار محمد بسيونى المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف تحقيقات موسعة فى أحداث الشغب التى وقعت أمس فى بنى سويف أثناء احتفالات اهالى المحافظة بانتصارات السادس من أكتوبر وانتدب المحامى العام لنيابات بنى سويف 4 من وكلاء نيابة بندر بنى سويف للتحقيق فى مقتل 6 من المواطنيين بينهم طالب بالشهادة الإعدادية وطالبة بكلية الصيدلة بجامعة بنى سويف .

وأمر المحامى العام لنيابات بنى سويف بتشريح الجثث الستة وانتداب الطبيب الشرعى والتصريح بدفن الجثث التى وقعت فى الاشتباكات أمس بين الأهالى والإخوان وكشفت المعاينة المبدئية فى منطقة الحميات بمدينة بنى سويف فى محيط ميدان الزراعين الذى أقام فيه الأهالى والقوى الثورية احتفالاتهم بنصر أكتوبر وجود آثار لدماء وطلقات خرطوش وصور للرئيس المعزول وإشارات رابعة .

وتبين من المعاينة الأولية لمنطقة الحميات التى بدأت بها الاشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول والأهالى أن الطالب “طه مجاهد 15 سنة” كان يقف أمام أحد محلات الكمبيوتر عندما تلقى طلقة خرطوش فى صدره وتم نقله الى مستشفى بنى سويف العام وكشفت المعاينة الأولية ان هناك 3 سيارات بالمنطقة تم تحطيمها تماما اثناء الاشتباكات ووجود طوب وحجارة بكميات كثيفة فى منطقة الحميات واكدت المعاينة المبدئية أن الطالبة رفيدة محمود سيف 18 سنة من أنصار الرئيس المعزول كانت تقف بجوار مدرسة الراهبات بشارع الجمهورية بمدينة بنى سويف وترفع اشارات رابعة وسقطت على الارض قتيلة بجوار سور المدرسة وقام انصار مرسى بنقلها الى مستشفى بنى سويف العام.

> وأمر المستشار محمد بسيونى المحامى العام لنيابات بنى سويف بسرعة ضبط واحضار 8 من المتهمين فى احداث الشغب التى وقعت فى محيط ميدان الزراعيين اثناء احتفالات الاهالى بانتصارات السادس من أكتوبر.

> كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث والامن الوطنى عن الأحداث التى وقعت أمس الأول فى محيط ميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف.

> وكان اللواء ابراهيم هديب مدير أمن بنى سويف تلقى بلاغا من اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية بوصول 6 جثث الى مستشفى بنى سويف العام وهم “كمال عبد الحميد محمد – مركز ببا – سائق تاكسيعلى عويس – 35 سنة – بنى سويف الجديدة ونادي عبود ابراهيم سليمان 40 سنة – عزبة الشركة – البشرى وطه جمال مجاهد بكري 15سنة – الحميات ورفيدة محمود سيف – ثانية صيدلة – 18سنة وسيدة مسنة مجهولة حتى الآن” – موجودة بمشرحة المستشفي العام كما أصيب 16 مواطنا باصابات متفرقة بجروح وسحجات وتم نقلهم الى مستشفى بنى سويف العام.

> وتبين من التحريات الأولية أن أنصار الرئيس المعزول قام بـ3 مسيرات فى مدينة بنى سويف بدات من امام مسجد على بن ابى طالب بمنطقة البشرى ومسيرة من موقف سيارات محى الدين ومسيرة من حى الجزيرة المرتفعة وتقدمت المسيرات الثلاث نحو محيط ميدان الزراعين بمدينة بنى سويف والتى اقام بها الاهالى والقوى الثورية احتفالات اكتوبر وفى شارع الحميات بالمدينة بدات الاشتباكات عندما حاول الاهالى منع تقدم مسيرة انصار الرئيس مرسى وبداء اطلاق الخرطوش مما ادى الى سقوط أول قتيل طه مجاهد طالب اعدادى فيما وقعت مشاجرة بين سائق تاكسى فى منطقة صلاح سالم عبدالحميد كمال 30 سنة اثناء قيامه بتشغيل اغنية تسلم الايادى فتجمع حوله عدد من انصار المعزول ودارت الاشتباكات وانتهت بمقتله فيما حاولت قوات الشرطة منع تقدم المسيرات واطلقت الغاز المسيل للدموع فى شارع احمد عرابى بمدينة بنى سويف ونجحت فى منع تقدمهم وعادوا الى شارع الجمهورية بمدينة بنى سويف ليشتبكوا مع الاهالى وتسقط الطالبة رفيدة محمود سيف 18 سنة من انصار الرئيس مرسى قتيلة ويتم نقلها الى مستشفى بنى سويف العام.

> وقال اللواء ابراهيم هديب مدير أمن بنى سويف للمصرى اليوم أن أعداد المصابين وصلت الى 16 مصابا خرج من المستشفى 13 مصابا بعد تلقى العلاج فيما هرب أحد المصابين من المستشفى ولم يتم التعرف عليه وهناك مصابان فقط قامت مستشفى بنى سويف العام باجراء فحوصات طبية لهما وقال ان من بين المصابين “أحمد محمد عبالسلام الغمراوى مصاب بجرح بالراس وابوسمرة محمد من مركز سمسطا 26 بخرطوش وعبدالفتاح عادل العجمى 20 سنة وحمزة شعبان سعد الجزيرة 17 وفتحى سامى عبدالجواد من منطقة الحميات 20 سنة وهشام سيد عبدالستار بمنطقة جسر البحر 18 سنة ومحمود جمال طه حلمى الملط 16 خرطوش ومحمد عبدالعال طه وقتيبة زين العابدين ومقبولة مصطفى عويس”.

من جانب آخر أدى الدكتور خالد الشيمى عميد كلية صيدلية بنى سويف والدكتور سامح فكرى و200 طالب من كلية الصيدلة صلاة الجنازة فى حرم الكلية على روح الطالبة رفيدة محمود سيف 18 سنة بالفرقة الثانية بالكلية وعقب انتهاء صلاة الجنازة خرج الطلاب من الكلية الى مقر جامعة بنى سويف للانضمام إلى مظاهرة كبيرة مطالبين بالقصاص لطالبة الصيدلة التى سقطت فى الأحداث.

وقال أحمد صديق طالب 20 سنة شاهد عيان ان شوارع بنى سويف تحولت الى دماء عندما اعتدت 3 مسيرات للاخوان على اهالى بنى سويف المتمركزين بميدان الزراعيين المحتفلين بـ6 أكتوبر بالخرطوش والطوب والحجارة واضطر اهالى بنى سويف الى مواجهة مسيرات الاخوان التى اعتدت عليهم مما ادى الى مقتل طالب بالصف الثالث الاعدادى وطالبة و4 اخرين واصابة 16 اخرون ونقلهم الى مستشفى بنى سويف العام.

> وأضاف أن أهالى مدينة بنى سويف حاصروا مسيرات الاخوان من أمام مسجد بنى سويف الجديدة وحتى منطقة الحميات بمدينة بنى سويف والذى يقع فى وسطه ميدان الزراعين الذى يقوم اهالى بنى سويف بالاحتفال بنصر اكتوبرعقب صلاة الظهر وقام انصار الاخوان بارتداء (مسكات ) على وجوهم اثناء اطلاق النيران على اهالى بنى سويف فى ميدان الزراعين ونجح شباب بنى سويف فى مواجهة انصار الاخوان والقوا القبض على 4 من عناصر الاخوان وقاموا بتسليمهم الى القوات المسلحة التى تقوم بتامين ميادين بنى سويف.