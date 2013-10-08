"صيادلة القليوبية" تطلق حملة ضد إدمان "الترامادول" الخميس المقبل

تطلق نقابة صيادلة القليوبية بعد غد الخميس، الحملة الأولى من مشروع الصيدلية المتميزة تحت عنوان "ضد إدمان الترامادول"، وذلك بالتنسيق مع الصندوق القومى لمكافحة الإدمان.

من جانبه قال الدكتور محمد منير مسئول ملف مشروع الصيدلية المتميزة بنقابة صيادلة القليوبية، إن الحملة تهدف إلى تفعيل دور الصيدلى فى المجتمع، وإعادة الصورة الذهنية لمهنة الصيدلة، بالإضافة إلى تقليل أعداد مستخدمى الترامادول ومدمنيه، والذى وصل إلى 15 مليون مستخدم.

وأضاف منير أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر بنقابة القليوبية والصيدليات المتميزة وبعض صيدليات المستشفيات، وسيقوم أخصائيون من الصندوق القومى، لمكافحة الإدمان بالتوعية وشرح كيفية التعامل والتعرف على مدمن الترامادول ومساعدته بتلقى العلاج بالمجان.