محمد حسان للحجاج: لا تُعكّروا صفو قلوبكم بالخوض في «فتن وصراعات سياسية»

نصح محمد حسان، الداعية الإسلامي، حجاج بيت الله الحرام، الإثنين، بـ«ألا يُعكّروا صفو قلوبهم ويفسدوا عملهم بالجدال المذموم والخوض في الفتن والصراعات السياسية»، مطالبًا إياهم بـ«عدم رفع أي شعارات تخالف شعائر الحج وتُعمّق الفُرقة بين المسلمين».

وأوصى «حسان»، في بيان له، الجميع بـ«الحفاظ على أمن واستقرار بلاد الحرمين لسلامة الجميع وتعظيم الشعائر والمقدسات، لينعم الحجاج بمناسكهم في أمن وسلام».

ودعا الحجاج إلى الالتزام خلال أداء شعائرهم الدينية بأنه «لا رفث ولا فسوق ولا جدال»، مختتمًا بقوله: «حفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين»، مهنئًًا إياهم بحلول عيد الأضحى.