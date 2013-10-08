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محافظ جنوب سيناء: الحادث الإرهابي في مديرية الأمن يستهدف ضرب السياحة

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محافظ جنوب سيناء: الحادث الإرهابي في مديرية الأمن يستهدف ضرب السياحة محافظ جنوب سيناء: الحادث الإرهابي في مديرية الأمن يستهدف ضرب السياحة

كتب : محمد عاشور منذ 17 دقيقة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه متواجد حاليا في دولة المجر، في زيارة تضم عقد لقاءات لتنشيط السياحة، ويشارك في بعضها عدد من السفراء العرب.

وأضاف فودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بهدوء"، مع الإعلامي عماد الدين أديب، أن التفجير الإرهابي حدث وسط احتفالات الجميع بانتصارات أكتوبر، "يستهدف بالمقام الأول ضرب السياحة المصرية"، مشيرا إلى أن "السيارة المفخخة كانت موجودة داخل مديرية أمن جنوب سيناء، وأن التحريات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادث".

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هذا الحادث الإرهابي "عارض، وتم تنفيذه خلسة بطريقة غير شريفة"، مؤكدا أن أصر على استمكال زيارته للمجر من أجل تنشيط السياحة؛ لأن المجر من أوائل الدول التي رفعت حظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ، وتابع "سأوقع اتفاقية تآخي مع مدينة مجرية غدا لتنشيط السياحة".

وأكد أن هذا الحادث الإرهابي لن يثني عن تطهير سيناء من الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة، داعيا السياح العرب لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في مدن جنوب سيناء.

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