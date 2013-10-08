بالصور..هيئة الموانئ ومحافظ السويس والجيش يكرمون اللواء “جاب الله”

أقامت هيئة موانئ البحر الأحمر ومحافظة السويس والجيش الثالث الميداني حفل تكريم مساء اليوم بنادي التجديف التابع للقوات المسلحة بالسويس للواء بحري محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق ورئيس قطاع النقل البحري بالإسكندرية الحالي .

بدأ حفل التكريم بكلمة من اللواء حسن فلاح رئيس هيئة الموانئ عن مجهود جاب الله فى أدارة موانئ البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وانجازاته ، عقب ذلك قام كلا من اللواء العربي السروي محافظ السويس واللواء خليل حرب مدير الأمن واللواء بحري حسن فلاح وممثل عن قائد الجيش الثالث بتقديم دروع تذكارية للواء جاب الله عن مجهوده فى بتطوير وإدارة موانئ السويس .

حضر اللقاء عدد كبير من موظفي وقيادات هيئة الموانئ والعميد عاهل العربي قائد الفرقة 23 المسئولة عن تأمين السويس واللواء محمد شمس أحد قيادات الجيش الثالث ويمن بدوي مثلا عن موانئ دبي العالمية المسئولة عن أدارة ميناء العين السخنة والربان سعيد عطا مسئول الحركة بموانئ السويس وعدد من مديري الموانئ .

كان اللواء عبد القادر جاب الله مسئول عن رئيس هيئة الموانئ منذ ما يقرب من 3 أعوام وهو مسئول عن إدارة 9 موانئ بـ 4 محافظات وتمكن من حل عدد كبير من الأزمات العمالية

والاعتصامات والإضرابات التى شاهدتها موانئ السويس من بينها ” العين السخنة وأزمة موانئ دبي – بور توفيق وأزمة الحمالين وشركة الشحن والتفريغ – الأدبية والزيتيات وأزمة عمال التلوث البحرى ” .

كما تمكن جاب الله من جلب استثمارات جديدة لميناء الأدبية بالإضافة إلى تخطيط لطرح محطة حاويات جديدة بميناء العين السخنة وتطوير عدد كبير من موانئ البحر الأحمر .